Manchester City menajeri Guardiola ve ekibi şaşkınlık içinde: Babası İstanbul'da kayboldu

Manchester City, Şampiyonlar Ligi zaferini yaşarken sevinçleri takımın antrenörü Enzo Maresca'nın babasının İstanbul'da kaybolmasıyla yarıda kaldı.

Manchester City ilk kez bir sezonda üç kupanın sahibi oldu

Bu zaferin tadını çıkardılar

Takım antrenörünün babası İstanbul'da kayboldu

NE OLDU? Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'i 1-0 mağlup ederek kupaya uzandı ve turnuvadaki ilk zaferini Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yaşadı. Ancak Guardiola ve ekibinin sevinçleri bir süreliğine yarım kaldı. Manchester City Menajeri Pep Guardiola'nın yardımcı antrenörü Enzo Maresca'nın babası, finalin ardından İstanbul'da kayboldu. NTVSpor'un İtalyan basınına dayandırdığı habere göre, Maresca'nın babası Pasquale De Caro'nun bulunması için sosyal medyadan çağrı yapıldı ve Türk polisi devreye girdi.

BABASI BULUNDU MU? Gece boyunca yapılan aramalarda hastanelerin yanı sıra stadyum dışındaki kamera görüntüleri incelendi. Kamera görüntülerinden yola çıkarak Maresca'nın babasına ulaşıldı. Pasquale De Caro'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.