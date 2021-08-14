Lukaku'ya ve ailesine tehdit mesajı

Belçikalı yıldızın Chelsea’ye transfer olmasını kabullenemeyen fanatikler çizgiyi aşan bir davranışta bulundu.

Romelu Lukaku’nun menajeri Federico Pastorello, oyuncusunun Inter’den Chelsea’ye geçiş sürecinde tehditler aldığını açıkladı.

98 milyon sterlin karşılığında Premier Lig kulübüne transfer olan Lukaku, Stamford Bridge’teki ikinci dönemine hazırlanıyor.

Inter’in Serie A’daki 11 yıllık şampiyonluk hasretine son vermesinde başrolü oynayan Lukaku, ligde çıktığı 36 maçta 24 gol atıp 10 asist yaparak kariyerinin en verimli sezonunu geçirmişti.

Ne söyledi?

Yazılı bir açıklama yayınlayan Pastorello, bazı Inter taraftarlarından Lukaku’yu ve ailesini hedef alan çirkin tepkiler aldıklarını ifade etti.

“Yapıcı eleştirilere her zaman açığım ve açık kalmaya devam edeceğim. Medyanın gündeminde olan insanlar için bu eleştiriler hayatın bir parçası.”

“Ancak yalana, hakarete ve tehdite hoşgöre göstermemiz kesinlikle söz konusu olamaz. Bunlar medeniyet ve ahlak sınırlarının ötesine geçen uygunsuz hareketler.”

Kararını değiştirdi

Transfer döneminin başında Inter’de mutlu olduğunu dile getiren ve kulüpte kalmak istediğini söyleyen Lukaku, Chelsea’nin transferde ısrarcı olması ve Thomas Tuchel’in bizzat devreye girmesiyle kararını değiştirmişti.

Bu süreçte yaşananlara da değinen Pastorello, ayrılık kararını takım sahiplerinin takındığı tavrın tetiklediğine dair bir imada bulundu.

“İster inanın, ister inanmayın, Inter taraftarlarının bu zamana kadar ona gösterdiği sevgi ve kulüple arasındaki güçlü bağ Lukaku’nun uzun süre kararsızlık yaşamasına neden oldu. Ama seçimini yaptıktan sonra asla geri adım atmadı.”

“İşin finansal boyutu sadece bir detay, oyuncumun kararlarını almasında bir numaralı faktör değil.”

“Inter CEO’su Giuseppe Marotta, sportif direktör Piero Ausilio ve teknik direktör Simone Inzaghi bu transferin gerçekleşmesini önlemek için ellerinden geleni yaptılar.”

“Ama onların yetkilerini aşan ve doğrudan takım sahiplerinin direktifleriyle şekillenen hususlar da var.”

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