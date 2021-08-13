Tuchel: “Lukaku, Haaland ve Lewandowski’yi istedik!”

Romelu Lukaku’yu transfer eden Chelsea’de Tuchel, santrfor sorusuna şakayla karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezonu Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak tamamlayan Chelsea, geçtiğimiz günlerde de Villareal’i mağlup ederek UEFA Süper Kupa’da da zafere ulaşmıştı.

Santrfor transferi yapmak isteyen İngiliz devi, Inter’de forma giyen eski oyuncusu Romelu Lukaku’yu 115 milyon euro karşılığında transfer ettiğini açıkladı.

Chelsea’nin adı uzun süredir Erling Haaland gibi isimlerle de anılıyordu.

Neler söylendi?

Premier Lig’in ilk haftasında Crystal Palace ile oynayacakları maçın öncesinde düzenlediği basın toplantısında Thomas Tuchel, gelen forvet sorusuna şakayla karşılık verdi:

“Evet Haaland’ı ve Lukaku’yu da istedik, hatta Lewandowski’yi de onların arkasında 10 numara olarak oynatacaktık.”

“Maalesef yönetim beni dinlemedi ve sadece Romelu’yu aldı.”

Messi sorusuna da Tuchel alaylı bir cevap verdi: “Evet birçok fırsatı da kaçırdık. O yüzden beni böyle üzgün görüyorsunuz.”

“Şu anda takımın sahip olduğu mantaliteden ve gidişattan oldukça memnunuz. Bu şekilde devam etmek istiyoruz, bu futbolda çok kıymetli ve belirleyicidir.”

“Mesele mümkün olduğu kadar çok transfer yapmak değildir. Bir oyuncunun yeteri kadar iyi olduğundan ve bize uygun bir mantalitede olduğundan emin olmalıyız. Oyuncu, bu şekilde bizi ileriye taşımalıdır.”

“Bu transferde de emin olmak istedik. Transfer sürecinde her zaman bazı şüpheler vardır ancak Romelu konusunda bir tereddütümüz yoktu, o da Chelsea’yi yakından tanıyordu.”

Lukaku’nun Inter kariyeri

Belçikalı golcü, Conte ile Inter’de oyununu bir hayli geliştirmiş ve uzun bir aradan sonra gelen şampiyonlukta başrol oynamıştı.

Lukaku, 2020-21 sezonunda Serie A’da 24 gol 11 asistlik bir performansa imza atmıştı.

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