Santrfor arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Batshuayi transferini bitirmek istiyor

Vincent Aboubakar’ın ayrılmasının ardından kadrosuna net bir santrfor takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş’ın adı Diego Costa, Luuk de Jong ve Willian Jose gibi isimlerle anılmıştı.

Son olarak Chelsea’den ayrılması beklenen Michy Batshuayi ile ilgilenen siyah-beyazlılar, golcü oyuncunun transferinde sona yaklaştı.

Batshuayi’de sona doğru

Çaykur Rizespor’u 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından Sergen Yalçın, Belçikalı golcüyle ilgilendiklerini şu cümlelerle doğrulamıştı:

"Forvete iyi bir oyuncu almayı planlıyoruz. Biraz geç kaldık, ama istediğimiz oyuncuyu almak kolay değil. Rakamlar çok yüksek."

“Batshuayi ile ilgileniyoruz. Bir aksilik olmazsa oyuncu önümüzdeki hafta burada olacak.”

İtalyan gazeteci Nicolo Schira da siyah-beyazlıların Batshuayi transferinde aşama kaydettiğini belirtti:

“Beşiktaş, Mitchy Batshuayi ile prensip anlaşmasına vardı.”

“Oyuncuyu ilk etapta zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Beşiktaş, gelecek hafta Chelsea ile görüşerek transferi bitirmeyi hedefliyor.”

Micky #Batshuayi has agreed personal terms with #Besiktas for a contract until 2025 (1+3). There will be a meeting with #Chelsea to finalize the deal next week as I anticipated this morning. They are working for a loan with option to buy. Last details and then done deal!

⏳🔜✅ https://t.co/kOvCJSBGfa — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 13, 2021

Editör yorumu

Geride bıraktığımız sezonda Sergen Yalçın, santrfor pozisyonunda ağırlıklı olarak Vincent Aboubakar’a forma vermişti ve Kamerunlu yıldız da etkili bir performans ortaya koymuştu.

Aboubakar, bağlantı oyunundaki becerileriyle hücumda ekstra bir pas opsiyonu olarak yaratıcı role bürünüyordu. Ayrıca sık sık derine inmesiyle takım arkadaşlarına alan açan Kamerunlu yıldız, Cyle Larin ve Atiba Hutchinson’ın skorer performanslarında çok büyük pay sahibi olmuştu.

Dolayısıyla Aboubakar, oyuncu profili itibarıyla Sergen Yalçın’ın topa sahip olma odaklı baskın oyununda çok değerli bir parçaydı.

Ancak Mitch Batshuayi, kariyerinin şu ana kadar olan bölümünde daha çok ceza sahası içerisinde etkili olan bir görüntü çizmişti.

Bir diğer deyişle Belçikalı golcünün ilk bakışta Vincent Aboubakar’dan daha farklı özelliklere sahip olduğunu söylemek mümkün.

Larin, Kenan Karaman gibi isimlerin yanı sıra ceza sahasına koşular atmayı seven Alex Teixiera’nın da takıma eklendiğini göz önünde bulundurunca Aboubakar gibi bağlantı oyununda kuvvetli bir ismin öncelik olarak belirlenmesi Beşiktaş’ın oyunu için daha iyi sonuçlar doğurabilirdi.

Ancak son birkaç sezondur düzenli forma giyemeyen 27 yaşındaki Batshuayi, Beşiktaş’ta istikrar yakalayarak oyununun bu yönünü de keskinleştirebilir.

Oyuncularından üst düzey verim almayı başaran ve onlara seviye atlatan bir teknik direktör olan Sergen Yalçın, bu sihirli dokunuşlarından birini Batshuayi’ye de gerçekleştirebilir.

Ayrıca Yalçın, Belçikalı golcüyü biraz daha ceza sahasına yakın oynatmak ve hücumla orta saha arasındaki bağlantıyı Ghezzal, Teixiera veya N’Koudou gibi isimlerle kurmak istiyor da olabilir.

Sergen Yalçın’ın ana planında böyle bir değişikliğe gidip gitmeyeceğini veya Batshuayi’nin oyun tarzının nasıl işleyeceğini de zaman gösterecek.

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