Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından konuşan Sergen Yalçın, forvet transferine dair açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de 2021-22 sezonunun açılış maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmada yeni transferler Kenan Karaman ve Salih Uçan ilk kez siyah-beyazlı formayı terletti.

Ayrıca Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal ikilisi de maça ilk 11'de başladı.

Karşılaşmanın ardından henüz tam anlamıyla hazır olmadıklarının altını çizen Yalçın, forvet transferine dair de açıklamalarda bulundu.

Neler söylendi?

Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Yalçın, şunları söyledi:

"Sezonun ilk maçları her zaman zor oluyor. Henüz hazırlık aşamasındayız. Sakatlıktan çıkan ve geç katılan oyuncularımız var."

"Tam hazır olduğumuz söylenemez ama bugün istediğimiz bir oyun oldu. Bugün için oyundan ziyade, kazanılan üç puan bizim için daha büyük mutluluk ifade ediyor."

Yalçın'dan Batshuayi sözleri

Yalçın, Beşiktaş taraftarlarının merakla bekledikleri golcü transferine dair ise şunları söyledi:

"Forvete iyi bir oyuncu almayı planlıyoruz. Biraz geç kaldık, ama istediğimiz oyuncuyu almak kolay değil. Rakamlar çok yüksek."

"Batshuayi ile ilgileniyoruz. Bir aksilik olmazsa oyuncu önümüzdeki hafta burada olacak.”

Ayrıca Sergen Yalçın, Teixeira'nın milli maç arasından sonra takıma dönmesini beklediklerini belirtti:

"Alex Teixeira altı aydır oynamamasına karşın fit durumda. Milli maç arasından sonra aramıza katılmasını umuyoruz."

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