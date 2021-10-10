Luis Suarez'den itiraf: Barcelona'ya önerdiğim isim dünya yıldızı oldu!

Uruguaylı oyuncu Katalan ekibinin zamanında 10 milyon euro'ya almadığı oyuncu için şimdi 100 milyon euro ödemesi gerektiğini söyledi.

Barcelona'nın kariyerini Atletico Madrid'de sürdüren eski yıldızı Luis Suarez, Twitch'te katıldığı bir programda sürpriz bir itirafta bulundu.

Barcelona'da oynadığı dönemde Katalan ekibine bir oyuncu önerdiğini aktaran Suarez, bu ismin Barcelona'nın Benfica'ya yenildiği maçta iki gol atan Darwin Nunez olduğunu açıkladı.

Suarez ne söyledi?

Nunez için Barcelona yönetimi ile görüştüğünü aktaran Suarez, bu önerisinin kabul edilmediğini açıkladı:

"Nunez Almeria için oynarken Barcelona yönetimine onu alması tavsiyesinde bulunmuştum. Onunla ilgilenmelerini söyledim ama bana çok genç olduğunu söylediler. Nunez'i şimdi almaya kalkarlarsa 80-100 milyon euro arasında ödemeleri gerekecek.

"O dönemde 15 ya da 20 milyon euro'ya alınabilir ve benim yerime geçebilirdi."

Darwin Nunez bu sezon ne yaptı?

Tıpkı Luis Suarez gibi Uruguay vatandaşı olan Nunez, bu sezon ligde Benfica formasıyla çıktığı altı maçta dört gol atarken, Şampiyonlar Ligi'ne de iki maçta iki golle başladı. Geçtiğimiz sezon Benfica ile 44 maça çıkan 22 yaşındaki santrfor Portekiz Ligi tarihinin en pahalı oyuncusu olmuştu. Nunez, Almeria'da oynadığı dönemde İspanya 2. Ligi'nde 30 maçta 16 gol atmıştı.

Messi'nin ayrılması sonrasında hücum hattında problem yaşayan Barcelona'nın mevcut kadrosundaki en skorer oyuncu üç golü bulunan yeni transfer Memphis Depay. Sergio Agüero'dan sakatlığı nedeniyle henüz katkı alamayan Katalan ekibi transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Luuk de Jong'dan da bir gollük katkı aldı.

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