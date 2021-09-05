Dünya Kupası Elemeleri’nde oynanacak maç için Gine’ye giden Fas Milli Takımı, beklenmedik bir olayla karşılaştı.

Bir dönem Trabzonspor’u çalıştıran Vahid Halilhodzic yönetimindeki Fas Milli Takımı, Dünya Kupası Elemeleri’nde oynayacakları maç için Gine’ye gitmişti.

Ancak burada kendilerini darbe girişiminin içinde buldular. Silahlı bir grup, ülkenin Cumhurbaşkanı Alpha Condé’yi esir aldığını ve kontrolü ele geçirdiğini açıkladı.

FIFA, karşılaşmanın oynanmayacağını duyurdu.

Neler söylendi?

L’Equipe’e konuşan Fas Milli Takımı Halilhodzic, başlarından geçenleri şu şekilde özetledi:

“Oteldeyiz ve tüm gün silah sesleri duyduk.”

“Havaalanına gitmek için izin bekliyoruz ancak şu anda kapana sıkışmış gibiyiz. Uçağımız bizi bekliyor ancak gidemiyoruz.”

“Buradan oraya gitmek 45-60 dakika sürüyor. Dışarıdan silah sesleri duyuyoruz ve güvenliğimizin garantisi yok.”

Bosna’daki savaşı da görüp geçiren Halilhodzic, bu duruma oyuncularından daha hazırlıklı gibi görünüyor:

“Oyuncularımız tabii ki endişeliler. Ben buna alışkınım, benim için o kadar büyük bir sorun değil ancak ilginç bir sürecin içerisindeyiz.”

“Şimdilik burada mahsur kaldık, bekleyip neler olacağını görelim. Umarım en kısa sürede Fas’a döneriz.”

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