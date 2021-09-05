Ronaldo ve Haaland, takım arkadaşı mı oluyor?

Önümüzdeki yıl Dortmund’dan ayrılması beklenen Erling Haaland, Cristiano Ronaldo ile aynı takımda forma giyebilir.

Juventus’tan ayrılan Cristiano Ronaldo, adının Manchester City ile anılmasının ardından Sir Alex Ferguson faktörünün de etkisiyle eski kulübü Manchester United ile imzalamıştı.

Jadon Sancho, Raphael Varane gibi transferlerin ardından kadrosuna güç kazandırmaya devam etmek isteyen Manchester United, önümüzdeki yaz için transferdeki önceliğini şimdiden belirledi.

90min kaynaklı habere göre Kırmızı Şeytanlar, Borussia Dortmund’un genç yıldızı Erling Haaland’ı transfer etmek istiyor.

Manchester United’ın Haaland planı

2020 yılının Ocak ayında Haaland’ı Red Bull Salzburg’dan transfer etmeye oldukça yaklaşan Manchester United, genç yıldızı bir kez daha elinden kaçırmak istemiyor.

Haaland’ın Dortmund’la imzaladığı sözleşme gereğince önümüzdeki yaz transfer döneminde oyuncunun 75 milyon euro’luk bir serbest kalma maddesi devreye girecek.

2022 yazında Edinson Cavani’nin sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Manchester United’ın Haaland için tekrar Dortmund’un kapısını çalması bekleniyor.

Haaland’ın istatistikleri

Dortmund formasını 64 kez terleten Haaland, bugüne dek 64 maçta 63 gol atarak akıl almaz bir istatistik yakaladı.

Son olarak Bundesliga’da Hoffenheim ağlarını havalandıran oyuncu, 3-2’lik galibiyetin son dakikada kazanılmasında da başrol oynamıştı.

Ayrıca Norveçli golcü, milli takımının Hollanda ile 1-1 berabere kaldığı maçta da rakip fileleri havalandırdı.

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