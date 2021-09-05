Transferin son gününde sürpriz bir şekilde Beşiktaş’la anlaşmaya varan Miralem Pjanic’in Katalan ekibinde neden kendisine yer bulamadığı ortaya çıktı.

Transfer döneminde Valentin Rosier, Rachid Ghezzal, Alex Teixeira ve Michy Batshuayi gibi yıldızları kadrosuna katarak güç kazanan Beşiktaş, Sergen Yalçın’ın isteği doğrultusunda orta saha rotasyonunu da kuvvetlendirmek istiyordu.

Adı Gedson Fernandes ve Mohamed Elneny gibi isimlerle anılan siyah-beyazlılar, transferin son gününde Barcelona’dan yıldız oyuncu Miralem Pjanic’i bir yıllığına kiraladı.

Peki 2020’de 60 milyon euro’ya Juventus’tan Barcelona’ya transfer olan oyuncu, neden İspanya’da tutunamadı?

“Pjanic, Koeman'ın oyuncusu değildi!"

İspanyol basınından Mundo Deportivo’nun haberine göre Barcelona teknik direktörü Ronald Koeman, Miralem Pjanic’in kalitesinden ziyade oyun profilinden memnun değildi.

Pjanic’in yetenekli ve kaliteli bir isim olduğundan şüphesi olmayan Koeman, bir merkez orta saha oyuncusundan beklediği özelliklerin Pjanic’te bulunmadığını düşünüyordu. Hollandalı teknik adam, yıldız oyuncuyu “fazla defansif” olarak görüyordu.

Hollandalı teknik adam, savunma önünde oynayacak oyuncularının rakibe ön alanda uygulanacak baskıya uygun niteliklere sahip olmasını istiyordu. Bu açıdan oyuncuların Sergio Busquets’ten bile önde olmasını istiyordu.

Haberde Koeman’ın bu sebepten ötürü İtalya’nın düşük tempolu oyunundan gelen Pjanic’in yerine Frenkie de Jong’a düzenli forma şansı verdiği belirtildi. Ayrıca Koeman’ın Pjanic transferini istemediği, bu noktada tamamen Barcelona yönetiminin inisiyatif aldığı ileri sürüldü.

Pjanic'ten Koeman sözleri

Marca'ya konuşan Pjanic, Hollandalı teknik direktörle yıldızlarının neden barışmadığını şu şekilde açıkladı:

Miralem Pjanic, Ronald Koeman'ı yerden yere vurdu: Bana 15 yaşındaymışım gibi davrandı!

"Koeman ile hiçbir iletişim kuramamak güvenimi kaybetmeme neden oldu. Teknik direktör kimin oynayıp kimin oynamayacağını söyleyen kişidir ama bu tarz şeylerin farklı yolları vardır. Ben her şeyi kaldırabilecek bir oyuncuyum ama bunun yüzüme söylenmesini isterim. 15 yaşındaymışım gibi davranılması doğru değildi. Sonuna kadar mücadele ettim ve her zaman profesyonelce davrandım.

"Koeman'ın devam etmesi halinde takımdan ayrılmam gerektiğini biliyordum."

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