Liverpool'un yıldızı Sadio Mane: Hayal kırıklığına uğradım

Senegalli forvet, geçtiğimiz sezon skora yeterince katkıda bulunamadı ve bu durumu şimdi değiştirmek istiyor.

Liverpool'un yıldızı Sadio Mane, bu sezon rakip filelere 30 gol atmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz sezonu 16 gol ile tamamlayan Senegalli forvet, 2017'den bu yana en düşük skoruna ulaştı.

Sakatlıklardan dolayı Kırmızılar'da tek düşüş yaşayan oyuncu o değildi. Fakat Mane, yine de bu sezon eski formuna dönmek istediğini vurguluyor.

Ne söylendi?

Liverpool'un resmî maç günü programında hedeflerinii tartışan Mane, konuyla ilgili şunlaru söyledi:

"Bu sezon 30 gol atmak istiyorum.

"Neden olmasın? Bana göre ne kadar çok olursa o kadar iyi ve takım için hırsım kupalar kazanmak. Takımda herkes buna aç.

"Geçen sezon çok hayal kırıklığına uğradım çünkü daha fazlasını yapabileceğimi düşünüyordum.

"Bir sezonda 18-22 gol arasında bir rakama ulaşabilşirdim fakat durum öyle değildi ve bu beni hayal kırıklığına uğrattı.

Mane'nin Liverpool performansı

Yıldız futbolcu, 2016'da Southampton'dan 34 milyon sterlin karşılığında transfer edildi.

İlk sezonunda sadece 13 gol atan Mane, sonraki üç sezonun her birinde 20 gol barajını aşmayı başardı.

Geçtiğimiz sezon birçok sebepten ötürü performansı düşüş gösterdi ancak Mane, Liverpool'un bu sezon kupa kazanmasına yardımcı olma konusunda kararlı.

"Futbolda işler çok hızlı ilerliyor ve insanlar geçmişi unutuyor. Maalesef ama durum bu.

"İnsanlar her zaman bugüne kadar kazandıklarımızdan bahsetmiyorlar ve futbolda dinlenmek için hiçbir bahane yok. hedeflerimizin peşindeyiz.

"Elbette geçen sezonun deneyimleri hepimize daha fazla motivasyon verdi ve hepimiz bu sefer harika bir sezon geçirmek için gerçekten çok heyecanlıyız."

Liverpool, 12 Eylül'de Leeds deplasmanında olacak.

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