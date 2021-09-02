Van Dijk’tan Haaland’a: Parmağımı kırdın!

Erling Haaland’la girdiği ikili mücadelede parmağından sakatlanan Virgil Van Dijk, rakibine sitemde bulundu.

Dünya Kupası elemelerinde Hollanda ile Norveç’i karşı karşıya getiren mücadelede tüm gözler, Haaland-Van Dijk eşleşmesindeydi.

90 dakika 1-1 sona ererken, Haaland 20. dakikada attığı golle iki yıldızın düellosunda üstün gelen taraf oldu.

İki oyuncu maç içinde sık sık karşıya gelirken, Liverpool forması giyen başarılı stoper bir pozisyonda parmağından sakatlık yaşadı.

Tedavi için bir süreliğine kenara gelen Van Dijk, eline yapılan sargıyla maça devam etti. Mücadelenin ardından yapılan incelemede Hollandalının parmağında herhangi bir kırık tespit edilmedi.

Ne söylediler?

Norveç’te yayın yapan TV2 kanalına konuşan Haaland, parmağının kırıldığını düşünen Van Dijk’ın pozisyondan sonra kendisine gelip sitemde bulunduğunu söyledi.

“Parmağı arada kaldı ve ters bir şekilde büküldü. Nasıl oldu bilmiyorum. Bana, “Ne halt ediyorsun, parmağımı kırdın” dedi.

“O çok iyi bir oyuncu. Parmağını nasıl büktüğüme dair hiçbir fikrim yok. Oldu işte.”

Maçın ardından verdiği röportajda olaya değinmeyen Van Dijk, karşılaşmayı yorumlamakla yetindi.

“Hızlı oyuncuları var ve doğrudan kaleye gidiyorlar. Bu onların en önemli özelliği.”

“Oyunun bazı bölümlerinde iyi savunma yaptık, ama onları durduramadığımız anlar oldu. İki gol şansını değerlendiremedik, yine de kötü bir sonuç değil.”

Haaland durdurulamıyor

Dortmund formasıyla beş maçta altı gol atıp üç asist yaparak sezona fırtına gibi giren Haaland, formunu milli takıma da taşımayı başardı.

Hollanda önünde puanı getiren golü kaydeden genç yıldız, böylece milli takım adına çıktığı 12. maçta 7. golünü atmış oldu.

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