Fenerbahçe'nin eski kaptanından Ali Koç'a sert eleştiri

Ümit Özat, sarı-lacivertli kulübün bazı transferlerinin hatalı olduğunu düşünüyor.

Fenerbahçe, birçok eksiğe rağmen sezona üçte üç galibiyet ile başlayarak şampiyonluk yarışında ne kadar ciddi olduğunu gösterdi.

Fakat kulübün eski kaptanı Ümit Özat, buna rağmen başarısız transferlerden rahatsız ve bu konuyu gündeme taşıdı.

Esk milli futbolcu, kulüp başkanı Ali Koç'u eleştiri yağmuruna tuttu.

Ne söylendi?

Ümit Özat, Twitter hesabından yazdığı mesajlarda şu yorumları yaptı:

"Dört senede ilk defa üçte üç yaptın on tane trolü sokağa döktün.

"Daha 34 hafta var inşallah her şey güzel olur Allah gönlüne göre versin Ali Koç.

"Ben, 'istifa etsin ya da etmesin' demem ama daha üçüncü hafta bu tarz polemiklere girmek doğru değil. Demek ki şampiyon olsa kim bilir neler yapacak.

"Vitor Pereira seneye altyapının başına geçer. Porto’da altyapıda çalışmış altı yıl.

"Geçen seneki bütün transferler ya Anadolu kulüplerine döndü ya da Avrupa’nın orta sıralarındaki liglere gitti.

"Onun dışında Adil Rami'yi mii sayayım Frey'i mi?

"38 yaşında Cisse, hiç oynamadan giden Caulker. 35 yaşındaki Gökhan Gönül, Caner Erkin artı Zanka.

Sinan gümüş ve yıldız Perotti! Pardon en büyük yıldız Ali koç."

Ümit Özat'ın Fenerbahçe kariyeri

Futbolculuğunun ardından teknik direktörlük yapan ve şu an boşta olan Ümit Özat, oyunculuk dönemide altı sene Fenerbahçe forması giydi ve kulübün kaptanlığını yaptı.

Özat, bu süreçte 236 maça çıkıp 12 gol attı 35 de asist yaptı.

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