Liverpool ve PSG, Milan'ın yıldızı için karşı karşıya

Milan ile sözleşme yenilemeye yanaşmayan yıldız oyuncu ara transfer döneminin en gözde ismi olacak.

Uzun bir aranın ardından yeniden Şampiyonlar Ligi'ne katılan ancak Hakan Çalhanoğlu ve Gianluigi Donnarumma gibi yıldızlarını yeni sözleşme imzalamaya ikna edemeyen Milan, bir yıldızını da kaybetmeye yakın görünüyor. Kırmızı-siyahlı takımın orta sahadaki yıldızı Franck Kessie, ara transfer döneminde takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Takımıyla olan kontratı Haziran ayında sona erecek olan Kessie, kulüpten gelen yıllık 6.5 milyon euro'luk yeni sözleşme teklifini yıllık 8 milyon euro istediği için geri çevirdi. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre oyuncuyu bedelsiz kaybetmek istemeyen İtalyan ekibinin ara transfer döneminde Kessie için gelecek teklifleri değerlendirecek.

Serie A'nın en iyilerindendi

PSG ve Liverpool'un transfer listesinde yer alan Kessie'nin de kariyerini bu takımlarda sürdürmeye sıcak baktığı öne sürülüyor. Fildişi Sahili Milli Takımı'nın formasını da giyen 24 yaşındaki Kessie bu sezon Milan formasını dört kez giydi. Kessie geçen sezon Serie A'da attığı 13 golle ligin en etkili orta sahalarından biri olmuştu.

Daha önce Atalanta forması da giyen Kessie, 2019 yazında 24 milyon euro karşılığında Milan'a transfer olmuştu. 2015'te Atalanta altyapısına katılarak başladığı İtalya serüveninde Avrupa'nın en önemli orta saha oyuncularından birine dönüşen Kessie, kariyerinde henüz bir kupa ya da şampiyonluk sevinci yaşamayı başaramadı.

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