Marsilya'da tribünler karıştı, polis devreye girdi

Galatasaray'ın Marsilya'ya konuk olduğu maçta iki takım taraftarları arasında yaşananlar tansiyonu yükseltti.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, gruptaki iki maçında Fransız temsilcisi Marsilya ile deplasmanda karşılaştı.

Maçın ilk yarısı devam ederken Velodrome Stadyumu'nda iki takım taraftarlarının yer aldığı tribünler arasında olaylar çıktı. Taraftarlar yaktıkları meşaleleri birbirine atarken, 38. dakikada hakem maçı bir süreliğine duraklattı.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim tribünlere giderek taraftarlara sakin olmaları çağrısında bulundu. Marsilya cephesinde ise benzer bir davranış Dimitri Payet'ten geldi.

RMC Sport'un haberine göre; olayların ardından harekete geçen Fransız polisi, karşı tribüne meşale atan seyircilerden beşini gözaltına aldı. Polis olaylara karışan diğer seyircilerin kimliklerini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Üçüncü kez yaşanıyor

Bu sezon Marsilya'nın oynadığı bir maç üçüncü kez tribün olayları nedeniyle kesintiye uğradı. 13 Eylül'de oynanan Nice-Marsilya karşılaşması 74. dakikada taraftarların sahaya girmesi nedeniyle yarıda kalmıştı. Maç, 27 Ekim'de tarafsız sahada seyircisiz olarak tekrarlanacak.

Marsilya'nın Angers ile deplasmanda 0-0 berabere kaldığı maçta ise konuk takım taraftarları sahaya girdi ve Angers taraftarlarının olduğu bölüme gitmek istedi.

Marsilya'nın İletişim Sorumlusu Jacques Cardoze, Angers taraftarlarının kendi seyircilerini tahrik ettiğini, hakaret içeren el hareketleri yaptığını ve patlayıcı maddeler attığını söylemişti.

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