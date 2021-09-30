Olympiakos'un sahibi Marinakis'ten çirkin sözler

Evangelos Marinakis, takımının Fenerbahçe'yi mağlup ettiği maçın ardından yakışıksız açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, evinde ağırladığı Olympiakos'a 3-0 mağlup oldu. Maç bitiminde Yunan basınına verdiği demeçte İstanbul hakkında skandal sözler kullanan Marinakis tepki çekti.

Ne söyledi?

"İstanbul'da, kendi şehrimizde kazanmak çok önemliydi. Bizim için çok anlamlı bir zaferdi."

"Bu zafer bana 2012'de İstanbul'daki EuroLeague şampiyonluğumuzu hatırlattı. Bu sonuçtan ötürü çok mutluyuz."

"Çocuklara da soyunma odasında söyledim. Bu akşam burada kazanırsanız efsane olursunuz. Bu zaferi şehrimizdeki tüm Yunan halkına adıyorum."

Marinakis, Avrupa'da zirveyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

"Durmak yok. Zor zamanlarda hayaller kurarsın. Bu sonucu, bizi eleştiren basın görsün. İyi oyuncularım, iyi antrenörlerim ve herkesin yanında olan, sorun çözen yönetimimim var.

"Olympiakos'u Avrupa'da mümkün olduğunca yukarı çıkarmaya ve büyük hayaller kurmaya devam edeceğiz."

Daha fazlası için:

YORUM | Fenerbahçe'nin B planına ihtiyacı var

ÖZEL | "Olympiakos, Pedro Martins ile 2019'dan beri Yunanistan'ın en iyi takımı"

"Barcelona'da bir savaş var"