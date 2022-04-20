Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp takımının 4-0'lık galibiyetle ayrıldığı Manchester United karşılaşmasının ardından Brezilyalı oyuncusu Thiago Alcantara'yı övdü.

Alman çalıştırıcı geçtiğimiz sezon Bayern Münih'ten transfer edilen ve Liverpool'un bu sezonki başarısında büyük rol oynayan orta saha oyuncusunun takıma katkısına vurgu yaptı.

Ne söylendi?

Maçın ardından BBC'ye konuşan Thiago, oyuncusunun yeteneğini sahaya yansıttığını söyledi:

"Thiago iyi bir oyuncu ve onu formda tutmamız gerekiyor. İyi bir ritim yakaladı ve bu durum performansının yukarıda olmasını sağlıyor.

"Doğru anlarda yaptığı doğru hamleler ve paslar bizi rahatlatıyor. Gezegendeki sadece birkaç oyuncu her şeyi herkesten daha önce görüyor ve aynı zamanda topu gördükleri boşluğa gönderebilecek yeteneğe sahip.

"Thiago bu yüzden bizim için çok önemli."

İlk sezonunda sakatlıklar etkiledi

Eylül 2020'de Bayern'den transfer edilen Thiago yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle İngiliz ekibiyle ilk sezonunda 30 maçta oynayabilmişti.

Bu sezon şu ana dek 29 maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu, takımının sezonun geri kalan bölümünde Şampiyonlar Ligi, Premier Lig ve FA Cup hedeflerini gerçekleştirebilmek için mücadele edecek.

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