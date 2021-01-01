Lionel Messi'nin kullanacağı koronavirüs aşısı belli oldu

Conmebol Başkanı Alejandro Dominguez, Copa America'da yer alacak isimlerin Sinovac aşısı kullanacağını açıkladı.

Pandeminin futbol dünyasına etkileri sürerken, yıldız futbolcuların ne zaman aşı olacağı ve hangi aşıyı tercih edeceği soruları da gündemdeki yerini koruyor.

Milyon dolarlık yıldızların sağlıklarını güvence altına almak isteyen federasyonlar bu konudaki çalışmalara hız verirken, Lionel Messi de aşı olacak isimler arasında yer alıyor.

Bu yaz düzenlenecek olan Copa America'ya katılım şartlarından biri takımlarda yer alan oyuncuların ve personellerin koronavirüs aşısına sahip olması.

Marca'da yer alan habere Conmebol Başkanı Alejandro Dominguez organizasyonda yer alacak tüm isimlerin turnuva öncesi aşı olması için 50 bin doz aşı Sinovac aşısı aldıklarını söyledi.

Aşı takvimi belirsiz

Arjantin'de henüz kullanıma sunulmayan Sinovac aşısının iki dozunun arasında bir ay olması gerekliliği, yaz aylarında yapılacak turnuva öncesi aşılanmalara kısa bir süre sonra başlanmasını gerektiriyor.

Lionel Messi ve Arjantin Milli Takımı'nın yanı sıra diğer takımların da ulusal ligler devam ederken bu problemi nasıl aşacağı merakla bekleniyor.

Arjantin ve Kolombiya'nın ev sahipliğine 13 Haziran ve 10 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan Copa America'ya sekiz Güney Amerika takımı katılacak.

A Grubu'nun Arjantin, Bolivya, Uruguay, Şili ve Paraguay'dan oluştuğu turnuvada B Grubu ise Kolombiya, Brezilya, Venezuela, Ekvador ve Peru'dan oluşuyor.

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