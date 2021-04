Andriy Shevchenko: İstanbul'dan sonra üç ay boyunca geceleri çığlık atarak uyandım

Ukraynalı eski futbolcu, kariyeri hakkında bir röportaj verdi ve İstanbul'da oynanan Şampiyonlar Ligi finaline değinmeden geçemedi.

Özellikle Milan formasıyla zihinlere kazınan efsanevi santrfor Andriy Shevchenko kariyerini anlattığı bir röportaj verdi.

Kazandığı kupalara, takım arkadaşlarına ve gollerine değinen Sheva, kaybettiği maçları da unutmadı. İstanbul'da Liverpool ile oynanan ve 3-0'dan 3-3'e dönen, sonrasında da penaltılarla kaybedilen Şampiyonlar Ligi finalinden de bahseden golcü oyuncu, karşılaşmanın ardından zor geceler geçirdiğini itiraf etti.

Andriy Shevchenko ne dedi?

İtalya'nın önemli yayın organlarından Corriere della Serra ' ya konuşan Ukraynalı oyuncuları şunları söyledi:

"2003 yılında Old Trafford'da Juventus ile oynadığımız finalde kullandığım penaltıdan önce tedirgindim ama asla korkmuyordum. Orta sahadan ceza noktasına kadar yürürken aklıma her şey geldi. Çocukluğum, Çernobil, ölen arkadaşlarım, her şey..."

"Hangi köşeye atacağıma karar verdim. Buffon ne yaparsa yapsın fikrimi değiştirmeyecektim. Dudağımı yaladım. Tamamen kuruydu. Taraftarların gürültüsünden hiçbir şey duymadığım için hakeme baktım. Top kaleye doğru giderken, Buffon'un diğer köşeye gittiğini gördüm. O an sonsuza kadar kalacak."

"Finalin sabahında erken kalktım ve odamın panjurlarını kaldırdım. Dışarıya baktım ve tek başına koşan bir kişi gördüm. Bir forvet oyuncusu gibi hareketler yapıyordu; görünmez bir hakemin ofsayt düdük çalmasıyla üzülen veya hayali bir golü kutlayan bir forvet. Bu (Filippo) Inzaghi'ydi."

"Bir Inter derbisine, iki ay öncesinden elmacık kemiğim kırıldığı için maskeyle çıktım. Tünelde Materazzi bana neler olduğu hakkında pek hoş olmayan şeyler anlatmaya başladı. Onun yüzüne güldüm. Kişisel hayatında öyle olmadığını biliyordum. O gösterinin bir parçasıydı. Gösterinin kötü çocuklarından biriydi."

"İstanbul'daki yenilgiden sonraki ilk üç ay geceleri çığlık atarak uyandım. Her uyandığımda maçı düşünürdüm. 16 yıldan sonra bugün yine düşünüyorum. Takım arkadaşlarımın çoğu o maçı bir daha asla görmek istemedi. Bunu kalpten biliyorum. Liverpool'un yüzde bir şansı vardı ve tüm güçleriyle ona sarıldılar."

2005 finalinde ne oldu?

Allessandro Nesta, Paolo Maldini, Gennaro Gatusso, Andrea Pirlo gibi oyunculardan kurulu Milan kadrosu, uzun seneler sonra finale yükselen Liverpool'un rakibiydi ve karşılaşmanın favorisiydi. 2003'te de kupayı kazanan Milan, 2005 finaline fırtına gibi girdi.

İlk yarı Paolo Maldini'nin finaller tarihindeki en erken golü ve Arjantinli santrfor Hernan Crespo'nun dublesi ile 3-0 sona erdi.

Fakat ikinci yarıda bambaşka bir Liverpool vardı. 54 ve 60. dakikalar arasındaki kısa süreye İngiliz ekibi üç gol sığdırdı. Bu da maçın uzatmalara gitmesine neden oldu.

Uzatmalarda Shevchenko müsait bir pozisyonda kaleci Jerzy Dudek'e takılınca, kazanan penaltılar sonunda belli oldu.

Liverpool kullandığı dört penaltının üçünü gole çevirdi. Milan ise beş penaltının sadece ikisinden gol bulabildi. Kullanılan son penaltıda Shevchenko topu Dudek'e nişanlayınca kazanan Liverpool oldu.

İki takım iki sene sonra bu sefer Atina'daki finalde karşılaştı. Bu maçı kazanan 2-1'lik skorla Milan oldu. Fakat Shevchenko, Chelsea'ye transfer olduğu için rövanşın tadını çıkaramadı.

Andriy Shevchenko kimdir?

Andriy Shevchenko, 2000'li yılların en seçkin futbolculardan biriydi.

1994 ve 1999 yılları arasında Avrupa'da her takımın korkulu rüyası olan Dinamo Kiev'de harika bir dönem geçirdi. O performansı, altın çağına devam eden AC Milan'a transfer olmasını sağladı.

Fatih Terim ile beraber de çalışan Ukraynalı futbolcu, adını kulüp tarihine yazdırdı. 2004'te Ballon d'Or'u kazandı. 2003'te de Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımın en önemli parçalarından biriydi.

2006 yılında Chelsea'ya transfer oldu. Fakat burada istenen performansı sergileyemedi. Futbolu başladığı yerde, Dinamo Kiev'de noktaladı.

'Sheva', bugünlerde futbola teknik direkör olarak hizmet ediyor ve 50 kez formasını giydiği ülkesinin milli takımını çalıştırıyor.