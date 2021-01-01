Zinedine Zidane, Sergio Ramos'un Real Madrid için hazır olduğunu söylüyor

16 yıldır formasını terlettiği kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Real Madrid kaptanı Sergio Ramos takımı için hazır.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle Mart ayından bu yana forma giyemeyen Sergio Ramos sahalara geri gönüyor.

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, kaptan Sergio Ramos'un formunu geri kazandığını ve Chelsea'ye karşı görev alacağını söyledi.

Sergio Ramos, İspanya ile çıktığı milli maçta sakatlandı ve son bir aydır sahalardan uzaktı.

Çarşamba günü ise Stamford Bridge'de Şampiyonlar Ligi sınavına çıkacak olan takımına önderlik etmeye hazır.

Zinedine Zidane ne söyledi?

Osasuna karşılaşması öncesi konuşan Zinedine Zidane, Sergio Ramos'un durumunu değerlendirdi.

"Ramos bizimle antrenmanlara başladı ve bu onun da oynayabileceği anlamına geliyor."

"Kadroyu belirlediğimizde ne yaptığımızı o zaman göreceğiz ancak Sergio Ramos formda ve oynamaya hazır."

Ancak Zinedine Zidane, Osasuna karşılaşmasında Sergio Ramos'u oynatarak riske atmak istemiyor.

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35 yaşındaki oyuncu, Real Madrid savunması için önem taşımaya devam ediyor.

Covid-19 geçiren ve sakatlıklar yaşayan Ramos için bu sezon beklediği gibi değildi.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta Chelsea ile 1-1 berabere kalan Real Madrid'in ise Devler Ligi hayalini canlı tutmak için Çarşamba günü gole ihtiyacı var.

Fakat bu elbette bir süredir sahada olmayan Ramos'un savunma yetenekleriyle gerçekleşmeyecek.

Deneyimli savunmacı kariyeri boyunca toplamda 128 gole sahip bu da onu futbol tarihindeki en üretken savunmacılardan biri haline getirdi.

Sergio Ramos'un kariyeri

2004-05 sezonunda Sevilla ile muhteşem bir yıl geçiren Sergio Ramos'un kulübün geleceği olması bekleniyordu.

Ancak Florentino Perez idaresinde büyük bütçeli bir kadro kuran Real Madrid, Ramos'un peşine düştü.

O dönem Sergio Ramos'un ayrılışıyla ilgili basına birçok spekülasyon yansıdı.

Jose Antonio Reyes'in de ayrılığının ardından Sevilla taraftarları Ramos'a derin bir öfke duymaya başladı.

Ramos ise 2005 yılında sırtına geçirdiği formayı 16 yıldır giyiyor. 35 yaşındaki deneyimli stoper, Madrid ekibiyle 22 kupa kaldırdı.

Bu sezon sık sık sakatlıklar yaşayan Ramos, La Liga'da 15 karşılaşmada görev aldı. Real Madrid kaptanının sözleşmesi ise sezon sonunda sona eriyor.

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