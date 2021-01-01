Bayern Münih'ten Nagelsmann için 25 milyon euro yalanlaması

Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, Leipzig'e 25 milyon euro bonservis ödedikleri yönündeki iddiaları yalanladı.

Bayern Münih'in sezon sonunda takımdan ayrılmak istediğini açıklayan Hansi Flick'in yerine Julian Nagelsmann'ı takımın başına getirmesinin yankıları devam ederken, Alman devinin başkanı Herbert Hainer genç teknik adamı takımın başına getirmek için astronomik bir tazminat ödedikleri yönündeki iddiaları yalanladı.

Herbert Hainer ne söyledi?

Abendzeitung'e konuşan Hainer, Bayern Münih'in Nagelsmann için genç çalıştırıcının şu anki kulübü Leipzig'e 25 milyon euro bonservis ödeyecekleri şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi:

"Leipzig ile bir şekilde uzlaşmamız gerekiyordu çünkü Julian'ın onlarla devam eden bir sözleşmesi vardı. Her söylentiye inanmamayı öğrenmelisiniz.

"Bayern Münih Avrupa'nın en iyi takımlarından biri ve en iyilerinde biriyle çalışması gerekiyordu. Nagelsmann ile anlaşarak bunu başardığımızı düşünüyorum."

Flick'e teşekkür

Bayern Münih'i geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde zafere taşıyan Hansi Flick'e teşekkür etmeyi de ihmal etmeyen Hainer, Flick'in son derece başarılı bir isim olduğunu söyledi:

"Hansi Flick ile harika bir dönem geçirdik. Bunun için ona minnettarız. Bir sezonda altı kupa kazanmak gerçekten kolay değil. Bunu sadece Pep Guardiola ile Barcelona başarmıştı. Flick ile birkaç kez görüştük ancak sezon sonunda ayrılma konusunda kararlıydı.

"Şimdi yolumuza Nagelsmann ile devam edeceğiz ve inanıyorum ki o da çok başarılı olacak. Bavyeralı ve Bayern Münih'i ne kadar sevdiğini biliyoruz. Hayallerine bu kadar erken ulaştığı için mutluyuz."

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