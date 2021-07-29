Lionel Messi'nin Barcelona ile görüşmelerinde sona gelindi

Barcelona ile yeni sözleşme için anlaşmaya varan yıldız oyuncu, kalmak için büyük bir fedakarlık yaptı.

Koronavirüs pandemisinin neden olduğu ekonomik olumsuzluklar nedeniyle mali açıdan oldukça zor bir dönemden geçen ve bu nedenle Lionel Messi ile henüz yeni sözleşme imzalamayan Barcelona, Arjantinli oyuncuyla anlaşmaya vardı.

Arjantin ile Copa America'yı kazanan Messi Barselona'ya dönerken, imza artık an meselesi.

İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre Barcelona'dan ilk görüşmelerde haftalık yaklaşık 590 bin euro talep eden Messi, kulüpte beş sezon daha kalabilmek için maaş beklentisinde geri adım atarak, yüzde 50 indirim yaptı.

Messi yeni sözleşmesi sonrasında Katalan ekibinden haftada yaklaşık 300 bin euro kazanacak.

Başkan Laporta açıklamıştı

Messi'nin Barcelona'da kalmak istediğini her fırsatta belirttiğini başkan Joan Laporta, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yıldız ismin takımda kalacağını ve takıma katılan yeni oyuncuların da katkısıyla Barcelona'yı zafere taşıyacağını söylemişti.

Messi'nin tüm bu gelişmelerin ışığında kısa bir süre sonra sözleşme imzalaması bekleniyor.

Profesyonel kariyerinin tamamı Barcelona'da geçen Messi, 2000 yılında adım attığı Barcelona ile 10 La Liga şampiyonluğunun yanı sıra dört de Şampiyonlar Ligi zaferi yaşamıştı. 34 yaşındaki yıldız oyuncu geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla bütün kulvarlarda 47 maça çıkmış ve sezonu 38 golün yanı sıra 11 de asistle tamamlamıştı.

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