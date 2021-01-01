ÖZEL | Moussa Sow: Burak Yılmaz olmasaydı, Lille bu kadar iyi olmazdı

Lille'i 10 yıl önce şampiyonluğa taşıyan Moussa Sow, Burak Yılmaz'ın Ligue 1'de bu sezon kilit bir rol oynadığını düşünüyor.

Burak Yılmaz, 35 yaşında Lille'in yolunu tutarken büyük bir golcü olduğu gerçeğini bir kez daha hatırlatmıştı hepimize ancak bazılarımızın kanıta ihtiyacı olabilirdi. O da bu kanıtı, Lille'i 10 yılın ardından şampiyonluğa taşıyıp taçlandırarak sunmak istedi.

Burak Yılmaz neredeyse gittiği tüm takımların golcü ihtiyacını tam anlamıyla giderdi. Onun hırslı ve lider yapısı, Fransa'da da işledi ve Türk takım arkadaşları Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ile birlikte Ligue 1'de sezon boyunca rakiplerine meydan okudular.

Lille, 10 yıl önce Ligue 1'de şampiyonluğa koşarken golleriyle Kuzey Fransa'yı ayaklandıran isme ise hiçbirimiz yabancı değiliz. 2011'de Fransa'da gol kralı olarak Lille'i kupada ve ligde zafere taşıyan isim röveşata golleriyle Fenerbahçeli taraftarların hafızasında ve gönlünde yer eden Moussa Sow.

Lille için toplamda kaydettiği 36 gol, 10 asistle büyüleyen Moussa Sow, Fransız kupasını ellerinde kaldırdı ve ardından Fenerbahçe'nin yolunu tutarak bu kez Türkiye şampiyonluğunun tadını tattı.

Lille uzun bir aranın ardından Fransa'da yeniden şampiyonluğa koşuyor ve bu kez hücum hattı Burak Yılmaz'a emanet. Moussa Sow'a Lille'i ve Türkiye'den iyi tanıdığı Burak Yılmaz'ı sorduk.

Moussa Sow ne söyledi?

Goal Türkiye'ye konuşan Moussa Sow, Burak Yılmaz'ı her zaman iyi bir oyuncu olarak gördüğünü söylüyor.

"Lille adına çok mutluyum. 1.5 yıl boyunca Lille'de forma giydim.

Ligde şampiyon olduk, ben gol kralı oldum, lig kupasını da aldık. O sene hem benim için hem de Lille için oldukça çok güzeldi, orada oynadığım için çok mutluydum.

Burak gibi bir Türk oyuncunun -ki Türkiye'de oynarken de sevdiğim bir oyuncunun çıkardığı iyi işler için çok mutluyum.

Ben hep onun iyi bir oyuncu olduğunu söyledim, birçok takımda yer aldı, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş'ta gösterdiği performanslar çok iyiydi.

Fenerbahçe'de de oynadı ama daha geçmişteydi fakat bence en iyi zamanlarını Galatasaray'da geçirdi.

Galatasaray'daki Burak çok çok iyiydi. Şimdi ise Lille için ve kendisi için harika şeyler yapıyor."

Moussa Sow eğer Burak Yılmaz olmasaydı Lille'in bu başarıyı yakalamasının zor olacağını söylüyor.

"Burak, Fransa'ya ilk geldiğinde onun Lille için iyi bir seçenek olduğunu düşündüm. Çünkü onların Burak gibi tecrübeli bir oyuncuya ihtiyaçları vardı. Bu yüzden Burak onlar için iyi bir seçimdi.

Burak'tan önce o mevkide, şimdi Rizespor'da oynayan Loic Remy vardı, ki o da genç oyunculara örnek olabilecek tecrübeli bir oyuncuydu. Ama sonra ayrıldı. Eğer bu sene Burak olmasaydı, Lille o kadar iyi olmazdı. Burak'ın gelişi takımı daha iyi bir noktaya getirdi."

Moussa Sow, Paris Saint-Germain'in mağlup olacağını düşünmüyor ve Lille'in kazanmaktan başka şansının olmadığını vurguluyor.

"Lille'e iyi şanslar diliyorum, eğer bugün kazanırlarsa şampiyon olacaklar, ne yapmaları gerektiğini biliyorlar, o da kazanmak.

Paris Saint-Germain'in bu akşam mağlup olacağını düşünmüyorum, fakat Lille için güzel bir akşam olmasını diliyorum."

Fenerbahçe'nin eski yıldızı, sarı-lacivertli taraftarlar için de, "Fenerbahçe tarafları her zaman benim kalbimdeler. Çünkü takımı ve İstanbul'u çok seviyorum. Orada oynamaktan çok mutluydum, Fenerbahçe benim yuvam, bunu hiçbir zaman unutmayacağım." diyor.

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Paris Saint-Germain ile arasındaki 1 puanlık kritik farkla şampiyonluğu hedefleyen Lille için Angers karşılaşması bir kader maçı olacak.

Kim bilir belki de Moussa Sow'un golleriyle 10 yıl önce yakılan şampiyonluk meşalesi bu kez Pierre Mauroy çevresinde Burak Yılmaz'ın golünün ardından tekrar yanacak.

Bu sezon Türklerin yakından markaja aldığı Lille, Kylian Mbappe'li, Neymar'lı, Di Maria'lı Paris Saint-Germain'i alt ederek şampiyonluğa uzanabilecek mi? Gönlümüz 'Lille Türk Gücü'nden yana.

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