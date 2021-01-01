'Le Kral Burak Yılmaz'ın liderlik ettiği Lille, Fransa'nın en büyüğü oldu

Fransa Ligue 1'in son haftasına PSG'nin bir puan önünde lider olarak giren Lille, Angers'i 2-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.

Deplasmanda Angers'e konuk olan Lille, ilk yarıda Bamba ve Burak Yılmaz'ın ayağından bulduğu gollerle sahadan 2-0 galibiyetle ayrılarak zaferini ilan etti.

Kadrosunda Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'i bulunduran Fransız ekibi beşinci kez mutlu sona ulaşırken son zaferini 2010/2011'de kazanmıştı.

34 hafta sonunda, 24 galibiyet, 11 beraberlik ve üç mağlubiyetle 83 puana ulaşan Lille, Brest'i mağlup ederek 82 puana yükselen PSG'nin bir puan önünde ipi göğüsledi.

Transfere 40 milyon euro

Sezon öncesinde Gent'ten Jonathan David ve Burak Yılmaz gibi isimleri kadrosuna katan Lille, transfer 40.30 milyon euro harcarken takımın en önemli isimlerinden Victor Osimhen 70 milyon euro karşılığında Napoli'ye, Gabriel ise 26 milyon euro bedelle Arsenal'e transfer olmuştu.

Transferden kasasına 60 milyon euro kar koyan Lille aynı zamanda şampiyonlukta da iddialı bir ekip haline gelmeyi başardı. Transfermarkt değeri 297 milyon euro olan Christope Galtier'in öğrencileri, yaklaşık 830 milyon euro kadro değerine sahip olan PSG'yi geçmeyi başardı.

Burak, Yusuf ve Zeki'nin performansı

Sezon öncesi Beşiktaş'tan bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen Burak Yılmaz, Ligue 1'de adeta ikinci baharını yaşıyor.

Lig'de 28 kez şans bulan deneyimli golcü, 16 gol atarken beş kez de asist yaparak 21 gole doğrudan etki etti.

Bir diğer milli oyuncu Yusuf Yazıcı da Lille'in zaferinde önemli bir rol oynadı. 24 yaşındaki yıldız ligde 32 karşılaşmaya çıkarken yedi gol ve dört asistlik performans sergiledi.

Zeki Çelik ise kulüpteki üçüncü sezonunu yaşıyor. A Milli Takım'da da görev yapan başarılı oyuncu üç gol atarken üç kez de asist yapmayı başardı.

Lille'in skorerleri

Ligue 1'de 16 gole imza atan Burak Yılmaz, şampiyon Lille'in en golcü ismi olmayı başardı.

OYUNCU GOL ASİST Burak Yılmaz 16 5 Jonathan David 14 2 Yusuf Yazıcı 7 4 Jonathan Bamba 6 9 Luiz Araujo 4 2 Jonathan Ikone 4 5 Timothy Weah 3 - Jose Fonte 3 - Zeki Çelik 3 3 Domagoj Bradaric 1 2 Xeka 1 2 Renato Sanches 1 3

Daha fazlası