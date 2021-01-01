Beşiktaş Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynayacak mı? Premier Lig'de yarış sona erdi

Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım için Chelsea'nin durumunun netleşmesini bekleyen Beşiktaş, Tottenham galibiyetiyle sevindi.

Manchester City'nin haftalar öncesinde şampiyonluğunu ilan ettiği Premier Lig'de Şampiyonlar Ligi'ne katılım yarışı son haftanın son düdüğüne kadar büyük bir çekişmeye sahne olurken, günün sonunda sevinen taraf Beşiktaşlılar oldu.

Leicester City sahasında konuk ettiği Tottenham'a Harry Kane, Kasper Schmeichel (K.K) ve Gareth Bale'nin (2) golleriyle 4-2 yenilince, Beşiktaş'ın Avrupa futbolunun en büyük organizasyonuna ön eleme oynamadan katılması da kesinleşti.

Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkan Chelsea'nin Premier Lig'de ilk dört dışında kalıp, finalde Manchester City'yi yenmesi halinde, sezonu şampiyon olarak tamamlamasına rağmen Devler Ligi'ne katılabilmek için ön eleme oynaması gerekecek olan Beşiktaş, Leicester City'nin mağlup olmasıyla birlikte derin bir nefes aldı ve finali beklemesine gerek kalmadı.

Leicester son haftalarda yıkıldı

Son hafta karşılaşmalarının ardından geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlasa da bu sezon yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle beklentilerin uzağında kalan Liverpool, Crystal Palace'ı 2-0 yenerek sezonu üçüncü sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde etti.

Chelsea ise Aston Villa deplasmanında 2-1 mağlup olmasına rağmen Leicester'ın yaşadığı puan kaybıyla sezonu dördüncü tamamladı.

Brendan Rodgers yönetiminde oldukça iyi bir sezon geçiren ve Şampiyonlar Ligi'ne de çok yaklaşan Leicester ise sonunu getiremedi. Ligde oynadığı son beş maçta üç mağlubiyet, bir beraberlik ve bir galibiyet alan Leicester son haftalarda yaşadığı düşüşle beraber Şampiyonlar Ligi hayallerini önümüzdeki sezonlara bıraktı.

Daha fazlası