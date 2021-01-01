Lille, 'Kral' Burak Yılmaz önderliğinde tarih yazmaya hazır

Christophe Galtier'in takımı deplasmanda Angers'i mağlup ederse 10 sene sonra şampiyonluğa uzanacak. Bu akşam en büyük koz yine Burak Yılmaz olacak.

Şampiyonluk yarışının son haftaya taşındığı Fransa Ligue 1, bu akşam nefesleri kesecek.

37. hafta sonunda 80 puanla lider durumda bulunan Lille, Angers deplasmanında mücadele edecek. 79 puanla ikinci sırada yer alan Paris Saint-Germain ise Brest'e konuk olacak.

Lille nasıl şampiyon olur?

Mehmet Zeki Çelik,Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Lille, ipleri elinde bulunduruyor. Son haftaya PSG'nin bir puan önünde giren kırmızı-beyazlılar, deplasmanda Angers'i yenmesi halinde PSG'nin sonucuna bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

Peki Lille puan kaybederse ne olacak? Burak Yılmaz ve arkadaşlarının, Angers'den bir puanla dönmesi durumunda Lille'in şampiyon olabilmesi için PSG'nin de kazanamamış olması gerekecek.

Eğer Lille, bu akşam maçı kaybederse PSG'nin de mağup olması şart olacak.

Lille'in bu akşam en büyük kozu, yine Burak Yılmaz olacak.

PSG nasıl şampiyon olur?

Ligue 1'in son haftasında ipler; Mbappe, Neymar ve arkadaşlarının elinde değil. 38. haftaya Lille'in bir puan gerisinde giren PSG, ilk olarak kendi maçını kazanıp diğer karşılaşmanın sonucunu bekleyecek.

İki takım da kazanırsa PSG sezonu bir puan geride tamamlayacak. Fakat Lille puan kaybederse PSG, Brest'i mağlup etmesi durumunda şampiyonluğa ulaşacak. Lille'in yenilmesi durumunda ise PSG'ye bir puan bile yetecek.

Bu senaryoda puanlar eşit olacak ve genel averaja bakıldığı için PSG ipi göğüsleyecek.

Ligue 1'de dokuz sene sonra bir ilk

Fransa'da şampiyonluk, dokuz senenin ardından son haftaya kaldı.

Ligue 1'de en son 2011-2012 sezonunda şampiyonluk yarışı ligin son haftasına taşınmıştı. Dönemin flaş takımı Montpellier, son haftaya PSG'den 3 puan önde girmiş ve Auxerre'i deplasmanda 2-1 yenerek şampiyon olmuştu.

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