Barcelona'dan gönderildi, Atletico Madrid'i zafere taşıdı

Geçtiğimiz sezon sonunda Barcelona'da gönderilen Luis Suarez performansıyla Atletico Madrid'in zaferinde büyük rol oynadı.

La Liga'da 2020/2021 şampiyonluğunu Atletico Madrid kazanırken bu zafer Luis Suarez için de farklı bir anlam taşıyor.

Uruguaylı yıldız 2020 yaz transfer döneminde kendisine artık ihtiyaç duyulmadığı gerekçesiyle Barcelona'dan gönderildi. Bu ayrılığın ardından Atletico Madrid'e imza atan yıldız oyuncu bu sezon 21 gol atarak takının şampiyonluğunda önemli bir rol oynadı.

Luis Suarez neler söyledi?

Real Valladolid karşısında 1-0 geriye düşmelerine rağmen ikinci yarıda maçı çevirerek şampiyon olan Atletico Madrid'e, galibiyeti getiren golü atan yıldız oyuncu Movistar'a duygularını anlattı.

"Geçen yaz yaşadıklarım çok zordu. Küçümsendim. Atletico Madrid iyi bir oyuncu olduğumu göstermem için bana kapılarını açtı."

Suarez'in muhteşem katkısı

Atletico Madrid formasıyla La Liga'da 21 gol atan 34 yaşındaki oyuncu bu gollerle takımının 21 puan kazanmasına doğrudan etki etti.

38 karşılaşmada 86 puan toplayan Atletico Madrid, 84 puanlı Real Madrid'in iki puan önünde ipi göğüsledi.

Diego Simeone neler söyledi?

Atletico Madrid'i yedi yıl sonra yeniden La Liga'nın zirvesine taşıyan Arjantinli çalıştırıcı karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"Kazandık. Bu sezonunu birçok maçında olduğu gibi zor bir karşılaşmaydı. Ama sonunda galibiyeti elde ettik ve şampiyonluğu kazanmayı başardık.

"Devre arasında kendimizi sakinleştirmeyi başardık. Sahaya çıktık ve maçı çevirdik. Taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Tribünlerde yer alamadılar ama gerçekten bu zor sezonda desteklerini hep hissettik."