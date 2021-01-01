Sporting başkanı Frederico Varandas, Cristiano Ronaldo'nun Lizbon'a döneceğini söylüyor

Sporting başkanı Frederico Varandas, beş Ballon d'Or sahibi yıldızın bir aşamada her şeyin başladığı yere geri döneceğine inanıyor.

Juventus'taki geleceği sorgulanan Cristiano Ronaldo, Sporting'e döneceğine dair iddiaların ortasında kaldı ve Frederico Varandas bunun "bir gün" olacağını iddia etti.

Portekizli yıldızın bu yaz herhangi bir hamlede bulunması beklenmiyor, Jorge Mendes bu noktada hiçbir anlaşma yapılmayacağını söyledi.

Ancak Ronaldo, Juventus'taki sözleşmesinin son yılına yaklaşıyor ve 36. yaşına basmasının ardından geleceğiyle ilgili dedikodulara fazlasıyla maruz kaldı.

Sporting başkanı ne söyledi?

Ronaldo'nun bir aşamada Lizbon'a döneceğine inanan Sporting başkanı Varandas, Sic Noticias 'a şunları söyledi:

"Sanırım bir gün burada oynayacak."

"Cristiano, şampiyonluğumuzu kutlamak için bana tebrik mesajı gönderen ilk kişilerden biriydi."

"Ancak şimdi Juve ile sözleşmesinde bir yıl daha var ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için yarışmaya devam etmek istediğini biliyorum."

"Belli ki buraya dönüşü ona bağlı: harika bir oyuncu olmasının yanı sıra Cristiano da Sporting'in büyük bir taraftarı."

Cristiano Ronaldo, Sporting'den ne zaman ayrıldı?

Efsane eski Manchester United menajeri Sir Alex Ferguson'ın potansiyelini fark etmesiyle Ronaldo ülkesinden ayrılarak sahneye çıktı.

Portekizli yıldız ile bu aşamada Arsenal da ilgileniyordu ancak Ronaldo, 2003 yazında Old Trafford'a geldi.

Kırmızı Şeytanlar ile 6 yıl geçirdi ve üç Premier Lig, bir Şampiyonlar Ligi, bir Altın Top kazandı.

Rekor kıran bir transferle 2009 yılında Real Madrid'in yolunu tuttu.

Başkent ekibi için 438 maçta 450 gol kaydetti ve birçok kupanın sahibi oldu.

Juve, 2018'de Ronaldo'yu İtalya'ya getirdi. İtalyan ekibi için 100 gol kaydeden 36 yaşındaki oyuncu, Avrupa'da ise istediği aşamaya gelemedi.

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