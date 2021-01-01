Pep Guardiola, Harry Kane ve Erling Haaland'ı istiyor mu?

İspanyol menajer, sezonda 15-20 gol atacak santrforu takımda görmeyi arzuluyor. Ama diğer yandan takımdaki gol dağılımının dengesini bozmak istemiyor.

Pep Guardiola, Manchester City kadrosuna bir forvet ekleme olasılığından bahsetti.

Sergio Aguero takıma veda ederken, Premier Lig ekibinin Arjantinli santrfor yerine kimi transfer edeceğine dair spekülasyonlar yapılmaya başlandı.

Borussia Dortmund’dan Erling Haaland uzun zamandır City ile anılırken, Harry Kane’nin Tottenham’ı terk etmek istemesi, İngiliz golcünün de listeye eklenmesini sağladı.

Ne söylendi?

Manchester City oyuncuları bu sezon golleri paylaştı, ancak Pep Guardiola üretken bir santrfor istiyor ve hem Erling Haaland hem de Harry Kane, bu profile uyuyor.

İspanyol menajer, konuyla ilgili Mirror'a şunları söyledi:

"Dürüst olmak gerekirse, sezonda 50 gol atan bir forvet sahibi olmayı çok isterim. Fakat aynı zamanda, tek bir oyuncuya tüm baskıyı uygulamaktan hoşlanmıyorum.

“Barcelona'da Lionel Messi her sezon 50 gol attı. Thierry Henry ilk sezonda çok gol attı ve Samuel Eto’o çok gol attı."

Santrforların desteğe ihtiyacı var

Harry Kane veya Erling Haaland gibi golcü bir santrfor iyi bir transfer olacak olsa da, Guardiola'nın diğer hücum oyuncuları da azımsanmayacak derecede gol atma yeteneğine sahip.

İlkay Gündoğan, Raheem Sterling ve Riyad Mahrez'in bu sezon sırasıyla 13, 10 ve 9 Premier Lig golü var.

Guardiola, santrforun üzerindeki baskıyı almak gerektiğinin farkında, ancak Aguero gibi kendini kanıtlamış bir golcünün değerini de biliyor.

"Sadece bir adamla şampiyonluklar kazanmak istediğinizde kazanamazsınız. Daha fazlasına ihtiyacınız var ve istatistikler ortada.

“Rekabet edebilmek için 10'dan fazla, 12 veya 15 gol atan üç adama ihtiyacınız var.

“Ama 25-30 gol atabilen bir oyuncu olduğunda, dürüst olmak gerekirse bu çok yardımcı oluyor.

"Herkesin oyuna dahil olduğu bir yol deneyeceğiz ve oynayacağız."

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