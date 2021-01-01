Leicester City düşme hattındaki West Bromwich Albion'a şans tanımadı

Premier Lig'de hem Şampiyonlar Ligi potasını hem de düşme hattını yakından ilgilendiren maçta sürpriz olmadı.

Premier Lig'de A Milli Futbol Takımı'nın iki önemli oyuncusu Çağlar Söyüncü ile Okay Yokuşlu'yu karşı karşıya getiren maçta kazanan West Bromwich Albion'ı ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 yenen Leicester City oldu.

Maçta neler oldu?

Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için sezonu ilk dört içerinde tamamlamaya çalışan ve son altı haftaya girilirken oldukça avantajlı bir konumda bulunan Brendan Rodgers'ın takımına galibiyeti getiren goller 23'te Jamie Vardy, 26'da Jonny Evans ve 36'da Kelechi Iheanacho'dan geldi.

Leicester'de forma giyen bir diğer milli oyuncu Cengiz Ünder'in yedek kulübesinde oturduğu ve süre almadığı maçta West Bromwich Albion'ın devre arasında Galatasaray'dan kiraladığı Mbaye Diagne de ilk 11'de başlarken, 61'de yerini Hal Robson-Kanu'ya bıraktı.

Çağlar Söyüncü nasıl oynadı?

Son iki sezondur yaptığı çıkışla Premier Lig'in önemli savunmacılarından biri olmayı başaran Çağlar, bu maçta da takımının iyilerindendi.

Maç boyunca yaptığı 80 pasın 71'inde isabet sağlayan milli oyuncu, girdiği yedi ikili mücadelenin beşinden galip ayrılırken, yükseldiği dört hava topundan da üçünü kazandı. İki top kapan Çağlar, maçı bir de pas arası yaparak tamamladı.

Okay Yokuşlu nasıl oynadı?

Devre arasında adım attığı Premier Lig'de kısa sürede adından söz ettirmeyi başaran Okay Yokuşlu ise sarı kartla tamamladığı 90 dakikada girdiği 14 ikili mücadelenin sekizini kazandı.

Maç boyunca dört kez kaleyi yoklayan West Bromwich'in bu şutlarından birine imza atan Okay'ın şutu çerçeveyi bulmadı.

Dört kezle top çalarak, beş top kazanan Wilfred Ndidi'nin ardından bu istatistikte maçın en iyisi olan Okay, üç kez pas arası yaptığı maçta bir kez de topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

İki takımın ligdeki durumu

Sam Allardyce'ın göreve gelmesinin ardından zaman zaman Stamford Bridge'de Chelsea'ye beş atmak gibi sürpriz sonuçlara imza atan konuk takım böylece 17. sıradaki Burnley ile arasındaki dokuz puanlık farkı eritemedi ve altı hafta kala ligde kalma şansını bir hayli zora soktu.

Leicester City ise 59 puana yükselirken, takipçileri Chelsea ve West Ham United ile arasındaki farkı dört puana çıkardı.

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