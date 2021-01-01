Jose Mourinho'nun yerine Tottenham'ın başına geçen Ryan Mason zaferle başladı

Tottenham, 29 yaşındaki Ryan Mason yönetimindeki ilk maçında Southampton'ı 2-1 mağlup etti.

Premier Lig'de haftanın merak edilen maçında Tottenham, Southampton ile karşılaştı.

Hafta başında Jose Mourinho ile yollarını ayıran Londra ekibi, zorlu maça 29 yaşındaki antrenör Ryan Mason yönetiminde çıktı. Premier Lig'de görev yapan en genç teknik direktör unvanını eline geçiren Mason, sahadan zaferle ayrıldı.

Bundan önceki rekor İtalyan menajer Attilio Lombardo'ya aitti. Daha sonraları Galatasaray'da Roberto Mancini'nin yardımcılığını yapan Lombardo, 1998 yılında 32 yaşındayken C.Palace'ı çalıştırmıştı.

Ryan Mason, Premier Lig tarihinin en genç yaştaki menajeri oldu: 29 yıl 312 gün 👶🏻



Tottenham'ın bu akşamki maç kadrosundan beş yaş daha genç 😱 pic.twitter.com/olJV1UWpoU — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) April 21, 2021

Tottenham - Southampton maçında neler oldu?

Southampton, Danny Ings'in 30. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. Tottenham ikinci yarıda bulduğu gollerle galibiyete uzandı.

Jose Mourinho'nun sadece 6 Premier Lig maçında ilk 11'de şans verdiği Gareth Bale, Mason'ın ilk maçıda kadroda yer aldı. Galli oyuncu, 60. dakikada beraberliği getiren golü kaydetti ve Mourinho sonrası dönemin ilk golünü kaydederek adeta eski menajerine mesaj yolladı.

Maçın skorunu ise son dakikada Heung-Min Son penaltıdan belirledi. Londra ekibinde sakatlığı olan Harry Kane forma giyemedi ama Tottenham buna rağmen üç puana uzanmasını bildi.

Tottenham, bu sezon ilk defa geriye düştüğü bir maçı kazandı.

Tottenham'ın ligdeki durumu

Son beş maçında bir kez kazanabilen ve bu yüzden Mourinho ile yollarını ayıran Tottenham, Southampton galibiyetiyle 53 puana ulaştı. Londra ekibi, şehrin diğer takımı West Ham United'ın iki puan gerisinde beşinci sırada bulunuyor ama Tottenham'ın bir maçı eksik.

Ryan Mason'ın öğrencileri hafta sonunda Manchester City ile Lig Kupası finaline çıkacak. Sonrasında ise ligde son sıradaki Sheffiled United ile karşılaşacak.

Ryan Mason kimdir?

Tottenham'da futbol oynadığı dönemde sakatlanan Mason, 26 yaşında futbol yaşantısına son vermek zorunda kaldı.

Kulüp bünyesinde çeşitli görevler üstlenen genç teknik direktör, Jose Mourniho'nun ayrılığından sonra sezon sonuna kadar takımı çalıştıracak.

Tottenham'ın Southampton kadrosunda yer alan oyunculardan dördü Mason'dan daha yaşlıydı.

Ryan Mason ne dedi?

Mason maçtan sonra Sky Sports'a konuştu ve şu cümleleri söyledi:

"Çocuklarla gurur duyuyorum. Çok fazla enerji harcadılar. Çok cesaretlilerdi, özellikle de ilk 20-30 dakikadan sonra..."

"Southampton ilk yarıda çok iyiydi, bazen zor alan bulduk."

"Ama çocuklar inanç gösterdi, plana sadık kaldılar. Ve dürüst olacağım: Maçı kazanacak tek bir takım olacağını düşündüm."