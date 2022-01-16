Lazio'dan ayrılması beklenen Vedat Muriqi, Yusuf Yazıcı'yla takım arkadaşı oluyor

Lazio sportif direktörü Iglı Tare, Vedat Muriqi için resmi teklif aldıklarını doğruladı. Sport 24'e konuşan Tare, "Rusya'dan bir teklif aldık, ama daha fazlasını söyleyemem" ifadesini kullandı.

Tuttomercato; söz konusu kulübün, kısa süre önce Lille'den Yusuf Yazıcı'yı transfer eden CSKA Moskova olduğu bilgisine yer verdi.

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Rus ekibi Lazio'ya satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralama teklifi götürdü. CSKA, Lazio'ya 2.5 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Satın alma opsiyonu ise 8 milyon euro olacak.

Türkiye'ye dönmek istiyordu

Kosovalı gazeteci Arlind Sadiku, Vedat Muriqi'in Türkiye'ye dönmek istediğini, ancak Türk takımlarının ekonomik açıdan bu transferi gerçekleştirmekte zorlandığını belirtmişti.

Sosyal medya hesaplarında Lazio'yu takip etmeyi bırakan Muriqi, kariyerine farklı bir takımda devam etmekte kararlı gözüküyor.

Sadiku'ya göre İngiltere'den West Bromwich Albion ve Leeds United, Muriqi ile ilgilenen takımlar arasındaydı.

İtalya'da gole hasret kaldı

2020 yılında Fenerbahöe'den 20 milyon euro karşılığında Lazio'ya transfer olan Muriqi, İtalya'daki performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

Lazio'daki ilk sezonunda 27 maçta sadece bir gol atabilen 27 yaşındaki forvet, bu sezon ise görev aldığı 11 maçta fileleri havalandıramadı.

Muriqi, 2019/20 sezonunda Fenerbahçe formasıyla 36 maçta 17 gol atıp, yedi asist yaparak Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başarmıştı.

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