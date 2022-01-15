Fransa'da Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, bu transfer döneminde takımından ayrılabilir.

Gösterdiği performansla Lille'de gözden düşen Yusuf Yazıcı'nın kariyeri Rusya'da devam edecek.

Rusya Premier Lig ekiplerinden CSKA Moskova, milli futbolcumuz ile ilgileniyor. Rus basınızdan Sport 24'te yer alan habere göre Moskova ekibi öncelikle 6 milyon Euro ardından 10 milyon Euro teklifte bulundu. Ardından Lille ve CSKA Moskova, 12 milyon Euro opsiyon ile 6 aylık kiralık olarak anlaşmaya vardılar.

Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci'nin Sport 24'e yaptığı açıklamada "CSKA ilke görüşmelerin sürdüğünü ancak detayların henüz belli olmadığını" söyledi.

Yusuf Yazıcı'nın kariyeri

Trabzonspor altyapısından yetişen Yusuf Yazıcı ilk olarak 2015 yılında bordo mavili formayı giydi.

Burada sezonlar geçtikçe performansını artıran 24 yaşındaki yıldız, 2018-2019 sezonunda gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini çekti. Dönemin Lille sportif direktörü Luis Campos tarafından tarafından 16.5 milyon Euro rekor bedelle transfer edildi.

İlk sezonunda geçirdiği sakatlıklar ve formsuzluk nedeniyle istediği şansı bulamayan Yusuf Yazıcı, ikinci sezonunda özellikle Avrupa Ligi'nde attığı gollerle dikkat çekti.

Galtier'in ayrılmasından sonra bu sezon pek fazla şans bulamayan milli futbolcu, takımdan ayrlma kararı.

Ay yıldızlı forma ile 38 maça çıkan Yusuf Yazıcı, 2 gol attı.

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