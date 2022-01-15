Rıdvan Dilmen'den Löw çıkışı: "Dünyada başka antrenör mü yok?"

TRT Spor'daki %100 Futbol programında konuşan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Joachim Löw'ü beklememesi gerektiğini söyledi.

Alman teknik adamın sezon ortasında takımı devralmak istemediği ve sezon sonunda masaya oturmaya sıcak baktığı biliniyor.

Fenerbahçe başkanı Ali Koç da çalışmak istedikleri isimlerin sezon ortasında göreve gelmek istemediğini belirterek, teknik direktör arayışında yaşadıkları zorluklara vurgu yapmıştı.

Rıdvan Dilmen ne söyledi?

Dilmen, Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar takımın başına getirdiği İsmail Kartal'ın gelecek sezon Löw'ün yardımcılığını yapacağı yönündeki iddiaları şu sözlerle yorumladı:

"Löw gelecek altında İsmail Kartal çalışacak. Ben bunu İsmail Kartal'a da uydurmam. Bunu oyuncular biliyorsa, daha da vahim durum."

"Löw, federasyonuyla birlikte Alman futbolunda devrim yarattı. Real Madrid dahi isteyebilir. "Yazın gelebilirim" diyen Löw'e gitmem. Fenerbahçeliler hazırlıklı olsunlar, 4 ay böyle geçecek. 1 ileri, 2 geri...

"Joachim Löw'e takılmayın, yarın Sevilla veya başka bir takım isterse Fenerbahçe'ye falan gelmez. Fenerbahçe, Löw'ü beklemesin. 'Yazın geleceğim' diyorsa da görüşmeleri sonlandırsın."

"Löw bugün gelirse havaalanına giderim, şimdi gelmiyorsa da nereye giderse gitsin. Burası Fenerbahçe. Dünyada Löw'den başka antrenör mü yok?"

"Hakan Bilal Kutlualp bir twit atmış; "Fenerbahçe beklemez, bekletir." Çok doğru bir söz. Adı Löw'de olsa, beklemez."

"Ali Koç'un kredisi kalmadı"

"Gerçekten Ali beyin kredisi kalmadı. Kolay mı istifa sesleri duymak. Alkışlamak zorunda kaldı o da. Başarısız olduğunuz zaman, ne kadar Fenerbahçe'yi severseniz sevin, ne kadar katkınız olursa olsun bu böyle."

"Şu ana kadar oyuncu ve teknik direktör tercihlerinin doğru olmadığını gördük. Ali bey de başarısız dört yıl geçirdi. Bu tartışmasız böyle."

"Türkiye'de gelmiş geçmiş en büyük başkanlardan biri Aziz Yıldırım'dır. Bu süreci Aziz Yıldırım yaşasa dört yıl boyunca çoktan giderdi."

"İsmail Kartal'a piyango vurdu"

"Fenerbahçe ikilemde kaldı. 3 seçenek vardı. A; Zeki hocayla gideyim, olmadı tutmadı. B; geçici olarak İsmail Kartal gelsin. C; öyle bir teknik direktör getireyim ki şimdiden gelecek planlamasını yapalım."

"İsmail Kartal bizim çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdır. Anadolu'da teknik direktörlük çok zordur. Hoca da bir sürü takımda çalıştı. İsmail hoca Aykut hocayla, Ersun hocayla çalışmış; Fenerbahçe'de benden daha fazla kupa kazanmış tecrübeli bir arkadaşımız."

"Ama şuna katılmıyorum: İsmail hoca öyle bir fedakarlık yaptı ki amasız fakatsız Fenerbahçe'ye geldi. Turan Sofuoğlu, Oğuz Çetin, Rıdvan Dilmen, Şenol Çorlu, Abdülkerim Durmaz... Kimi çağırsan tak diye Kadıköy'de görürsün. Yani İsmail hoca lütuf yapmadı, İsmail hocaya piyango vurdu. Ben de biliyorum zorlanacağını. Mental olarak bitmiş bir oyuncu grubu var."

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