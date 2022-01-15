Paulo Dybala’dan Juventus yöneticilerine tepki: Attığı gole sevinmeyip locaya sert bir bakış attı

Paulo Dybala, Juventus'tan serbest oyuncu olarak ayrılmaya hazır olduğu haberlerini Udinese'ye karşı attığı golden sonra sevinmeyip bunun yerine tribünlerdeki yöneticilere dik dik bakarak daha da alevlendirdi.

Dybala, gözle görülür bir şekilde kızgındı ve her zamanki 'maske' sevincini yapmadı.

Dybala, COVID kısıtlamaları nedeniyle sadece 5.000 kapasiteli bir stadyumda Juventus yöneticilerine doğru tribünlere dik dik baktı.

Arjantinli futbolcu, 30 Haziran'da sona erecek olan mevcut sözleşmesini uzatmak için aylardır görüşmelerde bulunuyor.

Bir anlaşmanın yapıldığına inanılıyordu, ancak daha sonra Juve'nin bu maaşı düşürmeye istekli olduğu söylentileri ile sakatlıklar ve kötü form gibi şüpheler ortaya çıktı.

Son birkaç gün içinde Arjantin'den Dybala'nın Juventus'a duyduğu inanç eksikliğinden dolayı öfkeli olduğu yönünde haberleri çıktı.

Hatta Inter, Tottenham Hotspur ve Barcelona'nın onu transfer etmeye hazır olduğu öne sürüldü.

Dybala'nın performansı

Son olarak Udinese filelerini havalandıran Arjantinli yıldız, bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 15 karşılaşmada 6 gol 3 asist ile oynadı.

Sakatlıklar ve dönüşündeki formsuzluk sebebiyle istediği süreleri alamayan Dybala, tüm bunlara rağmen Max Allegri'bin göreve gelmesinden sonra geçen sezona göre iyi bir performans gösteriyor.

2020-2021 sezonunda Andrea Pirlo'nun başında olduğu Juventus'ta sadece 20 maça çıkan Dybala, bu karşılaşmalarda 4 gol 3 asist ile skora 7 kez katkıda bulunmuştu.

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