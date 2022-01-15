Fenerbahçe'nin endişe veren hücum istatistiği: Bu sezon ikinci kez yaşandı

Süper Lig'de Antalyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, ikinci yarıda Jose Sosa'nın golüyle öne geçmesine rağmen avantajını koruyamadı ve 1-1'lik skora razı oldu.

Fenerbahçe'de kötü skorun yanında hücum üretkenliğindeki eksiklik de dikkat çekti. Konuk ekip %61 oranında topla oynamasına karşın rakip kaleye sadece dört şut gönderebildi. Antalyaspor ise mücadeleyi 14 şut denemesiyle tamamladı.

Antalyaspor karşılaşması, sarı lacivertlilerin 2014/15'ten bu yana en az şut çektiği üçüncü maç oldu. Bu üç maçtan ikisinin bu sezon oynanmış olması ise Fenerbahçe'nin hücumuyla ilgili soru işaretlerini biraz daha arttırıyor.

Fenerbahçe bu sezon Kasım ayındaki Göztepe maçında da 90 dakikayı dört şutla kapatmıştı.

4 - Fenerbahçe, Opta'nın bu alanda detaylı analize başladığı 2014/15'ten bu yana en az şut çektiği üç maçın ikisini 2021/22 sezonunda oynadı:



4 vs Antalyaspor (Ocak 2022)

4 vs Göztepe (Kasım 2021)

4 vs Galatasaray (Ekim 2017)



Tatsız. pic.twitter.com/gF5SbKYoLr — OptaCan (@OptaCan) January 15, 2022

İsmail Kartal'dan kadro revizyonu

Antalyaspor maçının ilk yarısını şut atamadan tamamlayan Fenerbahçe, sezon sonuna kadar takımın başına getirilen İsmail Kartal yönetiminde çıktığı ilk maçta parlak bir görüntü vermedi.

İsmail Kartal, Adana Demirspor maçına göre ilk 11'de beş değişikliğe gitti. Geçen hafta forma giyen Szalai, Novak, Mert Hakan Yandaş, Pelkas ve Valencia yerine Rossi, Serdar Dursun, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu ve Mesut Özil ilk 11'de görev yaptı.

Sakatlığı bulunan Mergim Berisha'nın yokluğunda ileri uçta Serdar Dursun'a görev veren Kartal, sol kanatta Rossi, sağda ise İrfan Can Kahveci tercihinde bulundu. Fenerbahçe, Serdar Dursun'u topla buluşturmakta zorlandı. 30 yaşındaki oyuncu 22 kez topla buluşurken, sekiz top kaybı yaptı.

Deplasmanda kalesini gole kapatamıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son dokuz deplasman maçının tamamında kalesinde gol gördü. Sarı lacivertliler böylece aynı sezon içindeki en uzun serisini tekrarladı. Fenerbahçe 1990/91 sezonunda da deplasmanda üst üste dokuz maç gol yemişti.

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