Serie A'da bu sezon oynadığı 32 maçta attığı 17 golle Inter'in şampiyonluk yarışını sürdürmesinde önemli rol oynayan Lautaro Martinez'in menajeri, adı Arsenal ile anılan oyuncusunun İtalyan ekibinin formasını giymekten mutluluk duyduğunu açıkladı.

Arjantinli oyuncunun menajeri Alejandro Camano, Martinez'in Inter'den ayrılmayı düşünmediğini söyledi.

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Radio Colonia'ya konuşan Camano, oyuncusunun mutluluğu başka bir takımda aramadığının altını çizdi:

"Herhangi bir transfer için ısrarcı değiliz. Lautaro Inter'de olmaktan ve harika bir şehirde yaşamaktan dolayı mutluluk duyuyor. Bazen basında onun takımdan ayrılacağı yazıyor ama Lautaro'nun düşündüğü tek şey Inter'e yapacağı katkı. Taraftarları mutlu etmek istiyor, şampiyonluğa oynuyor ve Dünya Kupası'nı kazanmayı hayal ediyor"

Dünya Kupası hedefi

2022 Dünya Kupası'na da değinen Camano, Martinez'in bu yıl Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda ülkesi Arjantin'in en önemli oyuncularından biri olacağını belirtti:

"Milli forma Lautaro için her zaman çok önemli. Bütün takım Messi'nin kariyerinin son Dünya Kupası'nda kupayı kaldırması için kenetlenmiş durumda. Bunun Messi'nin Dünya Kupası olacağına inanıyoruz. Lautaro da ülkesini sevince boğabilmek için mümkün olan en iyi oyununu oynayacak"

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