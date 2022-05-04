İspanya'da Almeria'daki bir mahkeme tarafından cinsel istismardan suçlu bulunan Celta Vigo'nun forveti Santi Mina, 4 yıl hapis ve 50 bin Euro para cezasına çarptırılarak şok etkisi yarattı.

Forvet oyuncusu, Valencia'da oynadığı dönemde cinsel saldırı suçundan da yargılanıyordu.

Ancak Mina, cinsel saldırı suçundan beraat ederken şu anda Ibiza takımında forma giyen eski takım arkadaşı David Goldar da suç ortağı olmakla ilgili tüm suçlamalardan beraat etti.

Ne yapılacak?

İkili, 2017 yılında Valencia’da oynadıkları dönemde bir olay nedeniyle yargılanıyordu.

Mina'nın avukatları, mahkemeden çıkan bu karara itiraz edeceklerini söylediler.

2015-2019 yılları arasında Valencia’da oynayan Mina, daha sonra bir diğer La Liga temsilcisi Celta Vigo’daki kariyerine başladı.

Santi Mina, 2019 yılının sonlarına doğru cinsel istismar suçuyla karşı karşıya gelmişti.

O zamandan beri yasal işlemler devam etti ve Mina için aradan yaklaşık 3 yıl geçmesinin ardından mahkeme tarafından karar verildi.

Yargıç Tarsila Martinez, oyuncuya dört yıl hapis cezasının yanı sıra 50 bin Euro para cezası ve 500 metrelik yasaklama emri verdi.

Mina, cinsel saldırıdan dolayı suçlu bulunsaydı sekiz ile dokuz buçuk yıl arasındaki cezayı gerektiren bir sonuçla da karşılaşabilirdi.

Celta Vigo ne yaptı?

Mahkeme tarafından verilen bu kararın ardından, Celta Vigo takımı da forvet oyuncusu hakkında bazı önemler almayı ihmal etmedi.

Celta; çarşamba günü yaptığı açıklamada, Mina hakkında kendi disiplin soruşturmasını açarken oyuncunun derhal A takım idmanlarından çıkarılacağını duyurdu.

İspanyol ekibi, oyuncusunun cinsel istismar cezası nedeniyle bu şekilde bir karar almalarının bir zorunluluk olduğunu ve bu kararı, ilerleyen dönemleri düşünerek aldıklarını aktardı.

Mina, 2021-22 sezonunda İspanyol kulübü için La Liga'da 33 maçta görev yaptı.

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