Beşiktaş'ta yaz transfer dönemi için en çok konuşulan oyuncuların başında Rıdvan Yılmaz geliyor.

Siyah-beyazlılar ile olan sözleşmesi 2023'te bitecek olan 20 yaşındaki futbolcu, Serie A ekibi Torino başta olmak üzere bir dizi kulübün transfer listesinde bulunuyor.

Genç sol bek ise Beşiktaş'ta kalıcı olmak istediğini fakat Cenk Tosun gibi para kazandırma şansı varsa buna da karşı çıkmayacağını vurguluyor.

Rıdvan Yılmaz ne söyledi?

Hürriyet'e konuşan Kartal'ın sol beki, transfer konusu ile alakalı şu yorumu yaptı:

"Benim yuvam Beşiktaş. Kulübümün menfaatleri doğrultusunda hareket ederim. Menajerim aracılığı ile birçok teklifler geldiğini duyuyorum ama ilgilenmiyorum.

"Beşiktaş’ta kalıcı olmak istiyorum fakat kulübüme geçmişte Cenk Tosun gibi para kazandıracak durumdaysam buna karşı koymam.

"Türk futbolcusunu Avrupa’da en iyi şekilde temsil ederim. Tabii her futbolcunun hedefi vardır. Benim de İngiltere’de oynamak en büyük hayalim. Bir gün neden olmasın?"

Yılmaz, gelişimine yönelik çalışmalar yaptığından bahserderken, kendisi için önemli yeri olan hocalara da değindi.

"Daha yolun başındayım. Öğreneceğim çok şey var. Her geçen gün kendimi geliştiriyorum. Takımdaki tecrübeli oyuncuların birikiminden yararlanıyorum.

"Özellikle fizik ve kondisyon eksiğimi kapatmak için sürekli çalışıyorum. Sakin ve teknik oynamayı sürdürüyorum. Beşiktaş ve millî takımda başarılı olmak istiyorum. Bu arada günde iki saat İngilizce dersi alıyorum.

"Şenol Güneş hocam benim yetişmemde başlangıç oldu ve beni suladı. Abdullah Avcı’nın yardımcısı Şenol Fidan budadı, destekledi. Sergen Yalçın hocam ise beni ortaya çıkardı. Şimdi de Valerien Ismael hoca ile yeni hedeflere yelken açtık."

20 yaşındaki sol bek, Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'i değerlendirirken, idolünü de açıkladı.

"Valerien başarıya aç, gençliğe önem veren, bilimle çalışan ve sürekli istatistikleri inceleyen, önemli bir teknik adam. Geldiği günden bu yana bizi moral ve motivasyon olarak diri tutmaya çalışıyor.

"Empati yaparak bize hatalarımızı anlatıyor. Ondan öğreneceğimiz çok şey var. Bizim maç içinde yaşadıklarımızı hissediyor. Bireysel hatalarımızı tek tek anlatıyor. Çalışkan ve hırslı.

"Sol kanat için Türkiye'de idolüm Caner Erkin. Yabancı olarak ise Marcelo ve Alphonso Davies. Caner ağabey bana her zaman destek verdi. Ama en büyük idolüm Marcelo."

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