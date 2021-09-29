Larin'in menajerinden Beşiktaş yönetimine gözdağı

Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncunun kontratının son aylarına girmesi yıldız oyuncunun kulüpteki geleceğini tehlikeye soktu.

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon elde ettiği şampiyonlukta attığı 19 golle kilit rol oynayan Kanadalı yıldız Cyle Larin'in siyah-beyazlı takımdaki geleceği netleşiyor. Sezon sonunda kontratı sona erecek olan 26 yaşındaki oyuncunun menajeri A Spor'a yaptığı açıklamada Larin'in Beşiktaş'ta mutlu olduğunu ve kalmak isteyeceğini söyledi.

Larin'in beklentilerinin gerçekleşmesi halinde siyah-beyazlı formayı giymekten memnuniyet duyacağını belirten menajer Nick Mavromaras, buna karşılık Beşiktaş yönetimin de üstüne düşeni yapması gerektiğini söyledi:

"Larin Beşiktaş'ta olmaktan büyük bir mutluluk duyuyor ancak kendisi gibi ilk 11'de oynayan diğer arkadaşlarının sahip olduğu finansal şartları bekliyor. Diğerleriyle benzer bir ücret kazanması halinde yeni sözleşme için herhangi bir problem olacağını sanmıyorum"

Larin Beşiktaş ile sözleşme uzatacak mı?

🎙Menajeri A Spor'a konuştu.



"Larin Beşiktaş'ı seviyor, aynı zamanda ilk 11'de oynayan diğer arkadaşlarına benzer finansal şartlar bekliyor." pic.twitter.com/fARHBVN9LW — A Spor (@aspor) September 29, 2021

Yeni mevkisi sol açık

Bu sezon forma giydiği beş maçta bir gol atan yıldız oyuncu, Sergen Yalçın döneminde klasik bir santrfordan bir sağ açığa evrilmişti. Özellikle Rosier-Ghezzal ikilisinin sağ kanattan geliştirdiği ataklarda arka direkte attığı gollerle dikkat çeken Larin, aynı zamanda Kanada Milli Takımı'nın da vazgeçilmez isimleri arasına girmeyi başardı.

Beşiktaş'a 2017-2018 sezonunun devre arasında MLS takımlarından Orlando City'den katılan Larin, 2019-2020 sezonunu Belçika Ligi ekiplerinden Zulte Waregem'de geçirmişti. Beşiktaş'a dönüşünde çok etkili bir performans ortaya koyan Larin, şu ana dek çıktığı 59 Süper Lig maçında 25 gol kaydetti.

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