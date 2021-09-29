Chiellini’den Chelseali yıldıza destek: “Umarım Ballon d’Or’u Jorginho kazanır”

Juventus’un yıldızı Chiellini, Ballon d’Or ödülünü Jorginho’nun hak ettiği görüşünde…

Geçtiğimiz yıl verilmeyen Ballon d’Or ödülünün yeni sahibinin kim olacağı tartışmaları sürüyor. La Liga’yı gol kralı olarak tamamlayan ve Copa America’yı kazanan Messi’nin yanı sıra tüm kulvarlarda 48 gol kaydeden Lewandowski de ciddi adaylardan biri olarak gösteriliyor.

Bu ikiliye ek olarak Chelsea ile Şampiyonlar Ligi’ni ve Süper Kupa’yı; İtalya Millî Takımı ile de Euro 2020’yi kazanan ve UEFA tarafından yılın erkek futbolcusu seçilen Jorginho da Ballon d’Or için en ciddi adaylardan kabul ediliyor.

Şampiyonlar Ligi’ne oynayacakları Chelsea maçı öncesinde açıklamalarda bulunan Juventus stoperi Giorgio Chiellini, Maviler’in İtalyan orta sahasını Ballon d’Or yarışında öne çıkardı.

Neler söylendi?

Basın toplantısında sorulan soru üzerine tecrübeli stoper, millî takımdan arkadaşını şu sözlerle destekledi:

“Umarım ödülü kazanabilir, Jorginho benim iyi bir arkadaşım. Eğer kazanırsa kendim kazanmış gibi sevinirim.”

“O, her zaman kalbimizde yer edecek zaferimizin bir parçasıydı. Her zaman onun iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyordum ama birkaç antrenmandan sonra, onun en üst düzeyde bir futbolcu olduğuna dair bir şüphem kalmadı.”

“Harika bir teknik kalitesi var ancak asıl farkı zihniyle yaratıyor. Birçok kişi onun yalnızca Sarri ile oynayabileceğini düşünüyordu ama gittiği her takımda düzenli oynayabileceğini gösterdi. Onun Ballon d’Or’u kazanmasını gerçekten çok istiyorum.”

Yeniden Lukaku ile karşı karşıya

Geçen sezon Serie A’yı şampiyon tamamlayan Inter kadrosunun yıldızı Lukaku, yeni sezonda rekor bedelle Chelsea’ye transfer olmuştu.

Şampiyonlar Ligi’nde Belçikalı golcüye tekrar rakip olacak tecrübeli savunmacı, bu eşleşmeden şöyle bahsetti:

“Konuşmamızı Lukaku’ya ve bana indirgememiz biraz küçümseyici olabilir. Eğer dengeli bir oyun oynarsak orta sahalarına ve diğer hücumcularına boşluk vermemeyi başarırız.”

“Bu durumlarda onları marke etmek zor olacaktır, çok dikkatli olmalı ve kalitelerini göstermelerine olanak vermemeliyiz.”

“Lukaku, Chesea’nin büyük yatırım yaptığı üst düzey bir oyuncu. Buraya tesadüfen gelmedi.”

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