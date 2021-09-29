Galatasaray maçı öncesinde konuşan Marsilya teknik direktörü, sarı-kırmızılı ekibi nasıl durdurmayı planladığını açıkladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu'nda yer alan Galatasaray, ilk maçında evinde ağırladığı Lazio'yu 1-0'la geçmiş ve ilk maçlar sonrasında grubunu lider tamamlamıştı.

Fatih Terim'in öğrenclieri, ikinci maçını ise Ligue 1'e iyi bir başlangıç yapan Marsilya'ya karşı deplasmanda oynayacak.

Marsilya'da yeni sezon öncesinde göreve getirilen Jorge Sampaoli, sarı-kırmızılı takım hakkındaki analizlerini aktardı.

"Alıştığımızın dışında"

Maç önü basın toplantısında konuşan Arjantinli teknik adam, şu açıklamalarda bulundu:

"Galatasaray konusunda yaptığım analizlerde, oyunu alışılandan farklı şekilde kurduklarını fark ettim."

"Topsuz olarak da oldukça fiziki bir oyunları var. Bu, bizim için maçı zorlaştıracak."

"Bizim alışık olmadığımız bir şekilde futbol oynuyorlar. Eğer topa sahip olamazsak acı çekeriz çünkü çok hızlı geçişleri var."

"Lens ile oynadığımız maçta bizim oyun kurmamıza izin verilmedi. 3 tane gol şansı yakaladıktan sonra çok fazla top kayıpları yaptık. Yarın bunları göz önüne almalıyız yoksa Lens maçında olduğu gibi acı çekeriz."

Galatasaray'ı neler bekliyor?

30 Eylül'de Marsilya'ya konuk olacak Galatasray, ardından 3 Ekim tarihinde Çaykur Rizespor deplasmanında gidecek.

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'ndeki diğer maçına ise 21 Ekim'de Lokomotiv Moskova deplasmanında çıkacak.

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