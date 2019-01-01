La Liga maçları hangi kanalda? La Liga'nın yayıncısı kim?

Avrupa'nın en önemli futbol liglerinden biri olan La Liga, 2019-20 sezonunda hangi kanaldan yayınlanacak?

İspanya 1. Futbol Ligi 'nın 2019-20 sezonunda 'de yayıncısı yok.

, Eden Hazard, Antoine Griezmann, Gareth Bale gibi süper yıldızlara ev sahipliği yapan ve özellikle ile özelinde Türkiye'de çok sayıda takipçisi olan La Liga'nın yayın hakları için anlaşma sağlayan bir TV platformu henüz yok.

beIN Media'nın kontrolündeki Digiturk, 2015-16 sezonundan bu yana La Liga maçlarını Türkiye'deki izleyicileriyle buluşturuyordu. Fakat platform, bedeli yüksek bulması nedeniyle bu sezon İspanya 1. Ligi'nin yayın haklarını almadı.

La Liga'nın internet yayını var mı?

beIN Sports'un TV yayın haklarını almadığı La Liga'nın internet yayını da yok.

Maçların beIN Connect yayınları olmayacak.

La Liga nasıl izlenir?

beIN Sports'un bıraktığı La Liga'yı Türkiye'deki diğer platformlar da almadılar.

La Liga maçlarını Türkiye'den izlemek şu an için mümkün değil.

La Liga daha önce hangi kanalda yayınlanıyordu?

İspanya La Liga, beIN Sports'tan önce NTV ekranlarından naklen yayınlanıyordu.

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Aynı sorun İngiltere'de de yaşandı

La Liga'nın yayın hakları konusundaki talebin düşmesi Türkiye'ye özgü bir durum değil.

Geçen sezon Sky Sports'un yayın haklarını almamasıyla İngiltere'de La Liga TV ekranlarından yayınlanamamış, streaming yayıncısı Eleven Sports hakları satın almıştı. Fakat La Liga ile Eleven Sports arasındaki anlaşma kısa sürdü.

Yeni sezonda açık kanal ITV bazı İspanya ligi maçlarını şifresiz yayınlayacak. ITV'nin tüm maçları yayınlaması için taraflar arasında görüşmeler sürüyor.