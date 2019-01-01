Smart Spor nasıl izlenir? Smart Spor kaçıncı kanalda? Frekans bilgileri...

D-Smart platformunda yayın yapan Smart Spor kanalına dair tüm bilgiler...

D-Smart platformu bünyesinde yer alan ve spor içerikli bir kanal olan Smart Spor, HD görüntü kalitesinde yayın yapıyor.

Smart Spor nasıl izlenir?

Smart Spor kanalını izleyebilmek için D-Smart platformunun 'Aile Spor Paketi' adlı kampanyasına üye olmak gerekiyor.

Smart Spor kaçıncı kanalda?

Smart Spor kanalı, D-Smart platformunda 77. kanalda yayın yapıyor.

Smart Spor frekans bilgileri

Türksat 4A uydusu üzerinden yayın yapan Smart Spor kanalının frenaks bilgileri şöyle: