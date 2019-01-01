Smart Spor nasıl izlenir? Smart Spor kaçıncı kanalda? Frekans bilgileri...
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D-Smart platformu bünyesinde yer alan ve spor içerikli bir kanal olan Smart Spor, HD görüntü kalitesinde yayın yapıyor.
Smart Spor nasıl izlenir?
Smart Spor kanalını izleyebilmek için D-Smart platformunun 'Aile Spor Paketi' adlı kampanyasına üye olmak gerekiyor.
Smart Spor kaçıncı kanalda?
Smart Spor kanalı, D-Smart platformunda 77. kanalda yayın yapıyor.
Smart Spor frekans bilgileri
Türksat 4A uydusu üzerinden yayın yapan Smart Spor kanalının frenaks bilgileri şöyle:
- Frekans: 12245
- Polarizasyon: H - Yatay
- Kapsama: Doğu
- SR: 27500
- FEC: 5/6
- Sistem: DVB-S2
- Modülasyon: 8PSK