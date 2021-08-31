La Liga devi, daha şeffaf bir görüşme süreci bekliyordu fakat PSG sessiz kaldı.

Goal, Real Madrid'in Kylian Mbappe transferi görüşmelerinde geri adım atıp şu anlık süreci noktaladığını doğrulayabilir.

La Liga devi, ağustos ayında Fransız yıldız için ilki 160 milyon euro, sonuncusu da 170 milyon euro olmak üzere iki teklif yaptı.

Başkent ekibi, daha sonra PSG'ye ultimatom vererek pazartesi günü saat 18.00'e kadar bir yanıt alamadığı takdirde teklifi geri çekeceğini bildirdi.

Real Madrid neden üzgün?

Real Madrid yönetimi, PSG'nin Mbappe için kendilerine iki kez umut verdiğini düşünüyor.

PSG, Monaco'dan Mbappe için yaptığı yatırımı telafi edilebildiği takdirde oyuncuyu satmaya istekli olabileceği izlenimini vermişti.

Ancak Madrid bu doğrultuda bir teklif yaptığında PSG yanıt vermek yerine teklifi görmezden geldi.

Real Madrid'in elindeki tek veri, PSG Sportif Direktörü Leonardo'nun Mbappe ile ilgiili transfer spekülasyonları hakkında konuşmasını reddetmesiydi.

Yaşanan resmî sessizlik, Real Madrid'in Fransızlara ultimatom vermesine neden oldu ve bu ultimatomun süresi dolduğunda teklifi geri çektiler.

Şimdi ne olacak?

Müzakerelerde yer alan hiç kimse, salı günü transfer dönemi kapanmadan önce bir anlaşma olasılığını tamamen görmezden gelemez.

Mbappe'nin sözleşmesi önümüzdeki sezon sonunda sona erecek ve kulübüne para kazandıramadan ayrılabilecek. Bu yüzden PSG, son bir görüşme ayarlamak isteyebilir.

Bu arada Madrid, PSG'yi masaya geri getirmek için son bir girişimde bulunabilir.

Real Madrid, transfer dönemi kapanmadan önce bir anlaşma yapamazsa, gelecek yaza kadar beklemek zorunda.

Zira 2022'de Mbappe'yi ücretsiz transfer edebileceklerinden eminler.

Daha fazlası için:

Galatasaray'da sürpriz ayrılık

'Ronaldo davası' Kylian Mbappe ile Real Madrid'e umut veriyor

Ronaldo geldi, Türkiye'yi yıkan adam gitti