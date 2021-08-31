Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Mostafa Mohamed'in yeni adresi Fransa

Transferin son günlerinde orta saha takviyesi yapması beklenen Galatasaray'da golcü oyuncu Mostafa Mohamed takımdan ayrıldı.

Süper Lig'in üçüncü haftasında 2-0 öne geçtiği maçta Kasımpaşa karşısında iki puan bırakan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim maç sonrası yaptığı açıklamada 6 numara transferine dikkat çekerken, sarı-kırmızılı takımda sürpriz bir ayrılık gerçekleşti. Sabah'ta yer alan habere göre Mısırlı golcü Mostafa Mohamed, Ligue 1 ekibi Bordeaux'a transfer oldu.

https://t.co/J0w4dQANtI ÖZEL | Galatasaray, Mostafa Mohamed'in transferi için Bordeaux ile anlaştı. Mısırlı forvet Fransa’ya sağlık kontrolü için yola çıktı!@memetozcan



İşte detaylar... 👇https://t.co/RjBp4lR3WQ pic.twitter.com/L03bWaHYYF — Sabah Spor (@sabahspor1) August 31, 2021

Galatasaray'da kiralık olarak oynayan oyuncunun sağlık kontrolü için Fransa'ya gittiği öğrenilirken, Bordeaux'un bu transfer için ödeyeceği bonservis bedelinin 4 milyon euro'sunun oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Zamalek'e, kalanının ise Galatasaray'a verileceği öne sürüldü.

Mohamed bu sezonki performansıyla Mbaye Diagne'nin gerisinde kalmıştı.

Derbi galibiyetinde başroldeydi

Geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer olduğu Galatasaray'da üst düzey bir performans sergileyen ve Kadıköy'de kazanılan Fenerbahçe derbisinde attığı golle takımına galibiyeti getiren 24 yaşındaki santrfor ilk sezonunda oynadığı 16 maçta attığı sekiz golle takımının hücumdaki en etkili ismi olarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Mohamed'in geldiği dönemdeki form durumundan uzak olduğuna dikkat çekmiş ve sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanıp kullanmama konusunda kararsız olduklarını belirterek, buna Ocak ayında karar vereceklerini ifade etmişti.

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