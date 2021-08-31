Ronaldo geldi, Türkiye'yi yıkan adam gitti

Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katan Manchester United, rotasyondaki önemli bir oyuncusunu elden çıkardı.

Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katarak güçlü hücum hattını daha da zenginleştiren Manchester United'da bir ayrılık yaşandı. Marcelo Bielsa yönetimindeki Leeds United, Manchester United ile Gallerli yıldız Daniel James içi 25 milyon sterlin'lik bonservis bedeli konusunda anlaşmaya vardı ve oyuncuyu kadrosuna dahil etti.

Geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 15 Premier Lig maçına çıkan ve üç gol atan James, bu sezon da iki maçta 11'de yer almıştı. United'da geçen sezon düzenli bir şekilde ilk 11'de forma giyemese de Galler Milli Takımı'nın vazgeçilmezlerinden olan James, ülkesinin 2-0 kazandığı Türkiye maçının yıldızı olmayı başarmıştı.

Bonservis getiren ilk oyuncu

Bir dönem Premier Lig'de de yer alan Galler ekibi Swansea'nin altyapısında yetişen 23 yaşındaki oyuncu, kariyerinin en iyi dönemini 2019-2020 sezonunda geçiririken, bu dönemde Manchester United formasıyla 46 maça çıkmış ve bu karşılaşmaları dört gol, altı asistle tamamlayarak, United'ın en istikrarlı oyuncularından biri olmuştu.

Manchester United'a 2019 yazında yaklaşık 18 milyon euro'ya transfer olan James, Ole Gunnar Solskjaer'in takımının bu sezon bonservis geliri elde ettiği ilk oyuncu olacak. Bu sezon transfere 140 milyon euro harcayan Manchester United Ronaldo'nun yanı sıra Jadon Sancho ve Raphael Varane gibi yıldızları kadrosuna katmıştı.

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