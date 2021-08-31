'Ronaldo davası' Kylian Mbappe ile Real Madrid'e umut veriyor

Fransız golcünün Real Madrid'e transfer süreci 2002'deki Brezilyalı yıldızı anımsatıyor.

Kylian Mbappe'nin başına gelenler bizi Real Madrid'in başka bir büyük transferi bitirdiği zamana geri götürüyor.

31 Ağustos 2002'de, Madrid, aynı yıl Brezilya ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Ronaldo Nazario'nun Santiago Bernabeu'ya gelişini hazırladı.

Kylian Mbappe'nin transferi, İspanyol devinin Brezilyalı yıldızı kadroya katma savaşına benziyor.

Madrid ekibi, Ronaldo'nun gelişini hızlandırmak için savaşırken Inter, Brezilyalı'yı elinde tutmak için her şeyi yaptı.

'Fenomen'in İspanyollar'a katılma sahnesinde üçüncü bir aktör daha rol aldı: Barcelona.

Kore ve Japonya'daki Dünya Kupası'ndan sonra başlayan müzakereler oldukça zorlu geçti.

Bir ay süren çekişmenin ardından görüşmelerin son günü olağandışı bir gerilim yaşandı.

31 Ağustos sabahı saat 10:00'da üç tarafı da memnun eden bir anlaşma oluşmaya başladı: Real Madrid, Inter ile 35+10 milyon euro'ya ve anlaştı. (Real Madrid'in burada kaynak olarak kullanacağı paranın 25 milyon euro'su Morientes'in Barcelona'ya transferinden kullanılacaktı.)

İki saat sonra Ronaldo, yöneticilere ve meslektaşlarına veda etmek için Inter genel merkezine geldi. Ama her şey saat 14:00 civarında ters gitti...

Barcelona, Morientes'i hafife almaya başladı: Oyuncunun değerini yaklaşık 18 milyon euro'ya indirdiler. Bu aksiliğe bir de Inter'in Ronaldo'nun yerine transfer edeceği Crespo ile anlaşamaması eklendi. Her şey bitmiş gibiydi... Gece 11'e kadar.

O sırada Barcelona, ​​Morientes'i transfer etmekten vazgeçti.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Inter'deki meslektaşı Massimo Moratti'ye açtığı bir telefon imzayı tetikledi: Madrid, Aralık'ta 35 milyon+10 milyon euro'ya Inter ile anlaştı.

Morientes bir sezon daha kalacak ve Ronaldo, Real Madrid forması giyecekti...

Ancak Ronaldo, Real Madrid'in transfer döneminin son gününde yaptığı tek transfer değil.

Şu an PSG forması giyen Sergio Ramos, 2005 transfer döneminin son gününde Real Madrid'e geldi. İspanyol savunmacı, 27 milyon euro'ya Sevilla'dan Başkent'in yolunu tuttu.

Gareth Bale de İspanyollar ile transfer döneminin son gününde anlaştı. Galli kanat oyuncusu, 101 milyon euro karşılığında Tottenham'dan takıma katıldı.

Bugün Real Madrid için son dakikalarda bir mucize gerçekleşebilir...

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