Kuzey Makedonya efsanesi Goran Pandev takımına güveniyor

Bir dönem Galatasaray formasıyla Süper Lig'de de boy gösteren tecrübeli golcü, EURO 2020'nin Makedon futbolunun en büyük başarısı olduğunu söyledi.

Kuzey Makedonya'nın tarihinde ilk defa mücadele ettiği Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk golünü kaydeden 37 yaşındaki efsane golcü Goran Pandev, Goal'e yaptığı açıklamada turnuvada yer almanın kendileri için olağanüstü büyük bir anlam ifade ettiğini söyledi.

Avrupa Şampiyonası tarihinin en yaşlı ikinci golcüsü olan Pandev ilk milli maçına, turnuva tarihinin en genç oyuncusu Jude Bellingham doğmadan iki yıl önce çıkmıştı.

Ülkenizi bir Avrupa Şampiyonası'nda temsil etmek sizin için ne anlam ifade ediyor?

Çok ama çok şey ifade ediyor. Bu bizim için çok büyük bir gurur çünkü çok kısa bir süre öncesine kadar Makedonya'nın büyük turnuvalarda yer alması düşünülemiyordu.

Bizse her zaman buna inanmıştık. Geçmişte de çok iyi oyunculara sahiptik ama buraya kadar gelebilen sadece biz olduk ve bunu kimse bizden alamaz.

Turnuvaya katılmanızda başrolü oynayan kişi ve etmen ne oldu?

Başarı hepimize ait. Bencillik ya da kıskançlık olmadan her zaman birlik olmayı ve hedefe odaklanmayı başardık.

Her türlü engelin üstesinden gelebilecek bir aile olduk ama birinin öne çıkması gerekiyorsa, federasyonun bu başarıyı mahvetmek için yaptığı her şeye rağmen bunu başaran teknik direktörümüzün hakkını vermek gerekiyor.

EURO 2020'ye katılmanıza ve Almanya deplasmanında kazanmanıza rağmen hala bazıları sizi hafife alıyor gibi görünüyor. Kuzey Makedonya'nın turnuvadaki hedefi ne olacak?

Hırslı ve başarıya aç bir takımız. Birkaç maç kazanmak ve en azından gruptan çıkmak istiyoruz. Kolay olmayacağını biliyoruz ama gücümüzün de farkındayız.

Bu yüzden hedefimize yürüyeceğiz.

Grup aşamasında Hollanda, Ukrayna ve Avusturya ile karşılaşacaksınız. Sizi en çok hangisi zorlayacak?

Üç takım da son derece güçlü ve bizle oynadıkları maçlarda favori onlar olacak. Onların biraz gerisinde olduğumuzun farkındayız ama kendimizi küçümsemiyoruz ve yapabileceklerimizin farkındayız. Avusturya'ya karşı elemelerde iki kez kaybetmiştik ama şimdi rövanşı alma fırsatımız var.

Hollanda kağıt üstünde grubun favorisi gibi görünüyor ama kendimize bir sınır koymuyoruz.

Turnuvanın şampiyonluğu için en önemli favoriniz kim?

Tek bir favori olduğunu söylemek zor çünkü çok güçlü birçok takım var. Bu tarz turnuvalar her zaman çok zordur ve her şey olabilir. Fransa kağıt üzerinde tüm zamanların en güçlü milli takımı.

Belçika'yı çok beğeniyorum, Portekiz, Almanya ve benim için en önemli favorilerden biri olan İtalya da kupayı kazanabilir.

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