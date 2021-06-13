Luka Modric, İngiliz medyasını "kibirli" olmakla suçladı

Hırvatistan'ın kaptanı Luka Modric, İngiltere ile karşılaşacakları Avrupa Şampiyonası maçı öncesi gündemine yine Ada medyasını aldı.

Luka Modric, İngiltere'ye karşı Wembley'de oynayacakları maç öncesi İngiliz medyasının "kibirini" hedef alırken turnuvada "gerçekçi" olacaklarının da altını çizdi.

2018 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi 2-1 mağlup eden Hırvatistan merakla beklenen rövanş karşılaşmasına Londra'da çıkacak.

Üç yıl önce Modric, Üç Aslan'ı mağlup etmelerinin ardından İngiliz medyasının Hırvatistan'ı küçümsediğini söyleyerek bunun bir "hata" olduğundan dert yanmıştı.

Luka Modric ne söyledi?

Real Madrid oyun kurucusu maç öncesi yer aldığı basın toplantısında yine Ada medyasına göndermede bulundu. Ancak bu kez hedefini ve yorumlarını yumuşattı.

"Bu kibir, İngiltere Milli Takımı veya oyuncularıyla ilgili değil, çevrelerindeki insanlarla ilgili."

"Gazetecilerin ve yorumcuların bir kısmıyla ilgili. Son zamanlarda çok fazla haber okumadım."

"Maçı sabırsızlıkla bekliyorum ve başka etkenler hakkında çok fazla şey söylemek istemiyorum."

Luka Modric ne söylemişti?

Luka Modric, 2018 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi mağlup etmelerinin ardındna şu ifadeleri kullanmıştı:

"Özellikle İngiliz basını başta olmak üzere birçok yorumcu bu maç öncesi Hırvatistan'ı küçümsedi. Bunun büyük bir hata olduğunu göstermiş olduk.

Bence basının böyle maçlar öncesi daha mütevazı olması ve rakiplere daha fazla saygı göstermesi gerekiyor."

"Takım konuşmasında hep bir ağızdan 'Bugünün sonunda kimin yorulacağını görecekler' dedik ve herkesin gördüğü gibi hem fiziksel hem de mental olarak oyunu domine eden taraf biz olduk. Açıkçası bu maçı uzatmalara bırakmadan kazanmamız gerekiyordu."

Modric'ten "gerçeklik" uyarısı

Hırvatistan, 2018 Dünya Kupası finalinde sürpriz bir ekip olduğunu kanıtladı.

Modric ise başka bir üstün başarı beklentisini minimumda tutmak istiyor.

"Beklentiler harika ama gerçekçi olmalıyız, maç maç ilerlememiz gerek."

"Büyük müsabakalarda çok iyi oyunlar sergiledik ve bazen ince ayrıntılar zirveye çıkmamızı engelledi."

"Bu yüzden sahip olduğumuz özgüven ve inanç güzel ancak her seferinde finale ulaşabileceğimizi düşünmemeliyiz."

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Hırvatistan, geçtiğimiz Kasım ayından bu yana, Kıbrıs ve Malta'ya karşı iki galibiyetle elde ederek Wembley'e gidiyor.

Ermenistan ile berabere kalmaları ve son hazırlık maçlarında Fransa'ya mağlup olmaları ise EURO 2020'de kupayı kaldırmak için favoriler arasında yer almayacaklarını göstermez.

İngiltere, Modric ve diğer oyuncuların sahip olduğu tehlikeye ise hazırlıklı olacak.

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