Danimarka Futbol Federasyonu, Christian Eriksen'in sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi

Finlandiya maçında bilinç kaybına uğradıktan sonra tedavi altına alınan yıldız futbolcunun durumu stabil.

Cumartesi akşamından bu yana Euro 2020 ile ilgili merak edilen tek şey, Christian Eriksen'in sağlık durumu.

Neyse ki bu konuyla ilgili yüreğe su serpen haberler gelmeye devam ediyor.

Ne söylendi?

Danimarka Futbol Federasyonu, pazar günü öğle saatlerinde yaptığı açıklamada yıldız oyununun sağlık durumuyla ilgili şu mesajı yayımladı:

"Bu sabah Christian Eriksen ile konuştuk, arkadaşlarına selam gönderdi. Durumu stabil, hastanede kontrol altında kalmaya devam edecek.

"Bütün ekip kriz yardımı aldı ve birbirlerinin yanında olmaya devam edecekler. Eriksen'e destek olan herkese teşekkürler."

Ne olmuştu?

EURO 2020'nin üçüncü maçı B Grubu'nda yer alan Danimarka ile Finlandiya arasında oynandı. Karşılaşmanın 41. dakikasında Christian Eriksen, sol kanatta topu göğsüyle yumuşattığı sırada bir anda yere yığıldı ve bilincini kaybetti.

Durumun ciddiyetinin farkına varan oyuncular ve hakem, hemen sağlık görevlilerini sahaya davet etti. Bu esnada Danimarka stoperi Simon Kjaer, Eriksen'e ilk müdahaleyi yapan isim oldu ve takım arkadaşının dilini yutmasının önüne geçti.

Eriksen bu sayede nefes almaya devam derken Kjaer, daha sonra takım arkadaşını sağlık protokollerine uygun bir açıya getirdi.

Sağlık görevlileri, yıldız futbolcuya yaklaşık 10 dakika kalp masajı yaptı ve onu hayata döndürmeyi başardı. Bu esnada hem tribünler, hem de ekran başındaki milyonlarca futbolseverin yüreği ağzına geldi.

Telaşlı bir şekilde sahaya giren Eriksen'in kız arkadaşını sakinleştiren isim ise yine Simon Kjaer oldu.

Müdahalenin ardından bilinci yerine gelen Eriksen, sedye ile hastaneye kaldırıldı. Karşılaşma ise saatler sonra yeniden başladı ve Finlandiya'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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